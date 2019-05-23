盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股

避險情緒不高 後市勿太淡

筆者對調整後的股市未算太淡，原因是避險資產例如黃金和美債，甚至是比特幣，都開始出現調整，或是在大市下跌之時，缺乏資金炒上，這種走勢顯示市場避險意欲不算太高，當然並不一定表示股票很快回升，但至少不是一個非常利淡的信號。

對於股票的信心回升，並不代表要全力投機，整個調整浪裏面，守得最好的股市是美股，而美股的品種多，較佳的大型科網股的有微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）兩家公司，一方面是因為業績見得人，市場收貨之餘，前景、盈利透明度也高，所以要避險，也會選擇這些公司。另一類避險股是必需消費品類，例如麥當勞（MCD）、星巴克（SBUX）之類，即使經濟差，人們也會跑去消費這類產品，在這種時候，投資者會對穩陣股更有信心。

半導體股有趨勢時可跟進

買穩陣股，是先把資產從全面防守，轉為攻守平衡，再視乎形勢轉換資產，由於黃金和美債似成淡勢，除非連股票都跌，出現世界末日的情况，否則資金很難無路走。由去年到現在，股市徘徊在貪婪和恐懼之間，在無趨勢的行情，情緒變化很大，不利於長期作戰，所以暫時取用中間的策略會較好。

至於最受害的半導體股，失去華為大單後，本應可跌得更多，但只跌一日已經反彈，可以繼續觀察，有趨勢即時跟進。

（筆者客戶持有微軟、亞馬遜、麥當勞及星巴克）

烏托邦資產管理合伙人

[盧志威 美股搏擊]