袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆

英鎊技術超賣 料短線反彈至1.2860

英國目前沒有重要經濟數據公布，市場繼續觀望文翠珊在脫歐進程上有何解決方案，英鎊反回覆偏軟，不過同樣技術超賣，料短線反彈至1.2860。

美國今日將公布採購經理指數，參考近月製造業PMI略見回升，但仍處於近兩年的低位，服務業PMI明顯回落，料整體PMI繼續偏軟。由此可見美國通脹升溫壓力微，支持聯儲局維持官方利率不變，美元缺乏明顯上升動力，加上技術上貼近保歷加通道頂，上行空間有限，估計美匯指數在98附近整固。

沙特阿拉伯與伊朗關係緊張，刺激油價短暫回升；不過美國原油產量增加，並應可填補伊朗及委內瑞拉的產量缺口，估計紐約油價67美元見阻力，限制加元走勢，美元兌加元1.3370見支持。

寬鬆貨幣政策 利淡澳元下試0.6810

澳洲今明兩日沒有重要經濟數據公布，不過下周將公布採購經理指數。近月製造業PMI明顯下滑，而服務業的略見回升，整體PMI仍在近年低位，料通脹明顯疲弱，支持澳洲儲備銀行繼續寬鬆貨幣政策，利淡澳元下試0.6810。紐元同樣疲弱，不過市場已漸消化減息預期，短線跌幅度有限，技術上超賣，料小幅上試0.6580後再下行。

中美貿易關係反覆，美股在近日水平僅作整固，市場避險情緒回穩，料美元兌日圓上試110.80，美元兌瑞郎上試1.0160。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[袁沛儀 匯萃通]