高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入

面對中美貿易衝突持續升溫，美國的制裁行動對華為的影響浮現，加上白宮考慮把更多中國企業列入黑名單，市場嘗試評估對貿易形勢及供應鏈的影響，美股三大指數早段向下。市場觀望聯儲局凌晨公布的議息會議紀錄，對貿易形勢的判斷。美國能源信息署（EIA）公布，美國上周原油庫存出乎意料增加470萬桶，國際油價跌約2%。

美庫存超預期 油價應聲跌2%

美國聯邦貿易委員會（FTC）於2017年1月向高通提出反壟斷訴訟，加州的聯邦地區法院法官高蘭惠（Lucy Koh）支持FTC的觀點，裁定高通為其專利收取不合理的巨額授權費用，扼殺市場競爭，損害競爭對手、設備製造商和消費者的權益，反對其以智能手機價格的一定比例來收取授權費用。未來高通可能要放棄相當於每部手機價格5%的專利費（手機價格以400美元為上限）。

高蘭惠的判辭指出，高通在開發5G基帶晶片方面繼續處於領先地位，可能使其壟斷行為持續，下令高通須與客戶重新談判授權許可協議，避免採用不公平的策略，例如以中止晶片供應等手段作為談判籌碼。此外，高通還必須以公平合理的價格，向其他晶片製造商授權部分行業必要的專利。這是高通一直拒絕的做法。

裁決又限制高通與蘋果等智能手機製造商簽署獨家供應協議，以免其競爭對手無法銷售晶片。高蘭惠表示，高通必須在未來7年接受監控，以確保其遵守上述的反壟斷措施。最新的裁決為高通的前景蒙上陰霾。長期以來，高通從專利授權獲得的利潤，多於其晶片銷售業務。高通在4月中與蘋果達成協議後，股價最多上漲超過五成至89美元以上。分析師估計，該協議使蘋果須向高通支付每台設備8至9美元的授權費。

高通助抗衡中國 司法部曾介入訴訟

不過，美國政府視高通為壓倒中國在5G領域優勢的重要力量，支持高通成美國國策。美國司法部本月初不尋常地介入FTC的訴訟，要求聯邦法官就高通的任何處罰舉行聽證會，研究如何避免判罰干擾其在5G市場的發展。不過高蘭惠的裁決表示，沒有必要舉行聽證會。

消費者集體訴訟料陸續有來

FTC訴訟的重點，在於高通僅向同意支付專利授權費的公司出售晶片。FTC認為，高通的優勢逼使業界支付比高通專利權價值更高的授權費，即使設備製造商使用其他公司的晶片，高通也要收取授權費，削弱了競爭對手在晶片市場的吸引力。高蘭惠稱，因高通的緣故，很多晶片供應商難與智能手機製造商達成供應協議。它的競爭對手英特爾（Intel）上月表示，因無法預見盈利，將退出5G基帶晶片市場。

除了FTC的訴訟以外，高通還面臨來自消費者的反壟斷集體訴訟，尋求向高通索償數十億美元。

（華爾街日報）

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