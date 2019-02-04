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TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）去年投資星美控股（0198）債券損手，要撥備約5億元，令2018年錄得近2億元淨虧損，最近更爆出星美已將債券抵押品抵押予第三方，TVB行政總裁李寶安昨日在股東會後接受訪問，強調公司近期才知悉事件，曾透過律師接觸對方，但目前沒有足夠資料，難以估計星美重組時間及再作撥備的需要。他又解釋，星美尚未刊發2018年報，指「大家要有些耐性」。

明報記者 李哲毅

李寶安表示，集團現時持有約50至60款債券，已諮詢投資銀行檢討投資組合，檢視發債方的償還能力等。他又稱，去年TVB投資高息債券，是希望應付其在2016年發債所需的財務開支，當該批債券到期後，集團不會再作類似債券投資。

TVB去年5月拍板投資星美債券，同年8月對方再質押抵押品予第三方，李寶安表示，星美陷財困後，TVB曾在去年底委任德勤向星美作盡職調查，今年初TVB獨立非執董盧永仁亦曾短暫加入星美董事會，但未有發現再質押事件，坦言直至最近才知悉事件。

股東：李承認投資星美錯誤

李寶安多次表示，星美願意處理好事情，令他們感到安心。至於星美有何令人安心的行動，李寶安指曾收到對方來信，表明衷心希望解決事件。小股東王先生表示，去年管理層曾指星美債券有抵押品，為何今時今日才發現星美已將抵押品抵押他人，炮轟管理層表現不善而出現投資失誤。另有股東透露，李寶安在股東會上亦承認投資星美是一個錯誤。

TVB主席陳國強，與星美大股東覃輝關係友好，早前李寶安承認買入星美債券由陳國強建議，當中有人動議、有人和議，並非一個人的責任。李寶安指，陳國強有繼續參與集團內部有關星美債券的討論。

另外，李寶安表示，集團未有計劃回購股份，早年集團因回購行動與證監會產生爭拗，更對簿公堂，雖然TVB最終勝訴，未來會考慮市場環境等，惟不會輕易再提出回購。

指不會輕易再回購

去年TVB員工數目減少約一成，問及會否再裁員，李寶安表示，去年調整業務例如暫停電視周刊、解散體育組並將部分員工併入新聞及資訊部，去年底已完成相關調整，「看不到再有重大事情發生」。

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