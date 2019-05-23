政府首批綠色債 超額認購逾3倍

【明報專訊】香港政府昨日成功發售10億美元、5年期的綠色債券，是2017年宣布最多1000億元的綠債發行計劃後的首批綠債。是次發行的綠債在周二定價，收益率為2.555厘 ，與5年期美國國債差距為32.5基點。儘管近期金融市場波動，環球投資者對這批綠色債券需求強勁，吸引認購金額超過40億美元，即超額認購逾3倍，最終定價較初步價格指引收窄17.5基點。這批綠色債券獲超過100個國際機構投資者認購，最終50%分配予亞洲的投資者、27%予歐洲的投資者，23%予美國的投資者。按投資者類別計，29%分配予銀行、30%分配予基金經理、私人銀行及保險公司，以及41%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。