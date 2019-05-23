財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查

黃天祐：9宗調查可取得底稿

財匯局主席黃天祐表示，截至今年3月底，有9宗調查中個案可循此方法取得底稿，繼而展開調查，在簽訂備忘錄前，調查根本無從入手。署理行政總裁林穎志補充，在今次合作框架下取得的底稿，只用作當局的審查工作，不會予第三方傳閱，亦即是包括證監會等本地監管機構亦無法從財匯局中取得底稿。

美國證交會今年3月曾公布包括213家在美國上市的中國企業名單，指美國監管機構在索取企業的審計底稿上遇到困難，因此無法審核多家上市公司及其核數師的審計工作，警告會向中國公司實行更嚴厲審計監管。

財政部監督評價局長郜進興表示，當局一直有與美國及歐盟等地方的監管機構進行密切的交流，與各方的對話都不會受中美貿易戰影響而中斷。

政府在上周五（17日）刊憲，「財匯局條例」將於今年10月1日正式生效，屆時該局將接手監管及處分香港上市公司核數師的權力。黃天祐表示，目前最重要的工作為調整組織架構及聘請中高級職員。