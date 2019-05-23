港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金

內部信件指機師過剩

港航回覆本報查詢時證實有關的計劃，並指公司近期正對機隊和營運作出調整，導致出現少量機師過剩，機師對未能累積理想飛行時間表示關注並提出了意見，因應機師回應而推出該計劃。港航稱，計劃旨在為機師提供彈性選擇，尋找其他工作機會以獲取更多飛行時間，有關安排只是一次性，申請期限至今年6月3日。

港航自上月起縮減機師團隊，《蘋果日報》昨日引述內部消息報道，港航向全體機師提出名為Voluntary Separation Scheme（VSS）的自願離職計劃。內部信件提及，因應機師過剩問題，有機師對未能達到最適飛行時數感到失望，港航飛行部因而決定提出該自願離職計劃。

3年內再受聘 可保原職級

據稱，有關計劃將為自願離職的機師提供，包括最多3個月月薪補償、累積及未使用年假可獲發補償、回國機票資助或調遷津貼、服務逾兩年的合資格機師可獲發遣散費等。日後港航若有意再招聘機師，將會優先考慮聘回經該計劃離開的機師；如機師在離職日期起計3年內再次加入港航，可保留其原有職級和資歷，港航亦會為參與該計劃的機師安排推薦信等。

外媒早前已引述港航內部文件指出，港航疑因現金流不足，延遲接收最少4架飛機，導致現有機師團隊出現輕微過剩的情况，港航其後向機師提出借調或轉聘安排，讓機師可申請借調至海航集團旗下的其他航空公司，包括天津航空、香港快運、海南航空及香港貨運航空等，有關安排為期一年。據了解，港航現有機師約626人，預料有約60至100名機師過剩。另外，港航亦曾傳出約削減10架飛機數目，部分飛機或轉讓至海航、退回予飛機租賃公司或直接棄置。