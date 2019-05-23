經濟
下一篇 上一篇

港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金

【明報專訊】早前已承認機師過剩的香港航空，近日再提出「自願離職計劃（VSS）」，讓公司的機師尋找其他工作機會。據了解，參與計劃的機師可最多獲補償3個月的薪金。

內部信件指機師過剩

港航回覆本報查詢時證實有關的計劃，並指公司近期正對機隊和營運作出調整，導致出現少量機師過剩，機師對未能累積理想飛行時間表示關注並提出了意見，因應機師回應而推出該計劃。港航稱，計劃旨在為機師提供彈性選擇，尋找其他工作機會以獲取更多飛行時間，有關安排只是一次性，申請期限至今年6月3日。

港航自上月起縮減機師團隊，《蘋果日報》昨日引述內部消息報道，港航向全體機師提出名為Voluntary Separation Scheme（VSS）的自願離職計劃。內部信件提及，因應機師過剩問題，有機師對未能達到最適飛行時數感到失望，港航飛行部因而決定提出該自願離職計劃。

3年內再受聘 可保原職級

據稱，有關計劃將為自願離職的機師提供，包括最多3個月月薪補償、累積及未使用年假可獲發補償、回國機票資助或調遷津貼、服務逾兩年的合資格機師可獲發遣散費等。日後港航若有意再招聘機師，將會優先考慮聘回經該計劃離開的機師；如機師在離職日期起計3年內再次加入港航，可保留其原有職級和資歷，港航亦會為參與該計劃的機師安排推薦信等。

外媒早前已引述港航內部文件指出，港航疑因現金流不足，延遲接收最少4架飛機，導致現有機師團隊出現輕微過剩的情况，港航其後向機師提出借調或轉聘安排，讓機師可申請借調至海航集團旗下的其他航空公司，包括天津航空、香港快運、海南航空及香港貨運航空等，有關安排為期一年。據了解，港航現有機師約626人，預料有約60至100名機師過剩。另外，港航亦曾傳出約削減10架飛機數目，部分飛機或轉讓至海航、退回予飛機租賃公司或直接棄置。

上 / 下一篇新聞

新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款
新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款
沙頭角尚澄再推300呎單位招標
沙頭角尚澄再推300呎單位招標
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作
回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作
市况欠佳 新股慕尚下調定價
市况欠佳 新股慕尚下調定價
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
稱「安心事件」對財務影響不大
稱「安心事件」對財務影響不大
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
Body Shop母企購Avon
Body Shop母企購Avon
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
張兆聰﹕太地3厘息兼具增長 防守好股
張兆聰﹕太地3厘息兼具增長 防守好股
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
技術取勝﹕頤海支持不容有失
技術取勝﹕頤海支持不容有失
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
何猷君冀澳門政府表態支持電競
何猷君冀澳門政府表態支持電競
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師