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羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞

【明報專訊】鷹君（0041）創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（下稱羅老太）入稟申請撤換信託人匯豐一案，法官陳嘉信昨判羅老太敗訴，駁回其兩項申請，更需支付雙方相關訟費。年近百歲的羅老太經公關表示感謝各界關心，將會交律師團隊研究判詞，稍後決定是否上訴。

羅老太一方：稍後決定是否上訴

案件導火線源於羅老太在2016年4月起，多次要求羅氏家族信託增持鷹君不果，受託人匯豐更建議將家族信託分拆為九個子基金，最終羅老太認為匯豐「傾斜」羅嘉瑞而決定入稟高院，欲奪回財產控制權。

勝訴的匯豐信託對判決表示歡迎，指其「一直以專業和公正的手法去執行每個信託管理項目，並以受益人的最佳利益為依歸，嚴格遵循相關信託契約的條款」，並指高院裁決充分顯示滙豐信託一直按信託契約條款和法律行事，今後亦會秉承一貫嚴謹和專業作風。三子鷹君主席羅嘉瑞表示：「尊重法庭裁決，希望事件告一段落，母親能盡快回家團聚，一家人和諧融洽。」一直自稱協助母親的羅家第六子羅啟瑞一方指暫時沒有回應。

羅嘉瑞：冀一家人和諧融洽

陳官在判辭中列出六大關鍵問題，指問題答案直接影響判決結果，包括匯豐拒絕增持鷹君，是否影響家族信託享有控制權溢價（control premium value）；或羅嘉瑞的持股是否明顯影響到鷹君的控制權及價值；是否存在其他因素干擾匯豐，拒絕羅老太增持鷹君股權的要求等（見表） ，而羅老太一方普遍未能證實有相關情况。

審訊中羅老太指先後在2016年4月、12月及2017年7月，多次要求匯豐增持鷹君股份，指示俱不獲執行；陳官認為，匯豐曾多次表明關注集中度風險（concentration risk），增持行動並不符合信託分散投資計劃，在多封信函內容顯示，有足夠理據顯示匯豐是真實地關注集中度風險，是基於審慎、小心考慮其要求後拒絕要求，並無理據支持指匯豐決策是傾向有利羅嘉瑞。

官指匯豐不增持鷹君是出於審慎

至於另一重點問題，羅老太指控匯豐偏袒羅嘉瑞一方，無在2017年鷹君股東大會中行使投票權，最終導致羅啟瑞被「踢出」董事局，陳官認為指控牽強及錯誤。

陳官指，鷹君在2017年5月10日舉行股東會，而匯豐只在4月21日由鷹君秘書收到一份2017年股東大會的副本電郵，此前無收到其他股東會通知，因此匯豐在4月24日致函鷹君希望豁免其行使投票權的30日通信期，最終被羅嘉瑞拒絕提供豁免，才會造成匯豐未能在股東會上行使投票權，陳官認為，事件發生純因後勤問題，藉此推斷當中存在惡意及偏見是無根據的。

明報記者 方楚茵

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