經濟
下一篇 上一篇

回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作

【明報專訊】著名對冲基金經理、Hayman Capital Management創辦人Kyle Bass周一再唱淡本港聯繫制度，他向投資者發信稱，香港至少需要4950億美元儲備捍衛匯率，現時金管局只有4364億美元並不足夠。金管局發言人回應稱，報告忽略外匯基金可用於維持貨幣及金融穩定，與其早前發表的報告都是建基於對聯匯制度運作與外匯基金的誤解。

著名對冲基金經理質疑港美元儲備不足

Kyle Bass周一表示，他正沽空港元、長倉美元，以反映其對香港沒有足夠外匯儲蓄捍衛聯繫匯率的觀點。他稱香港達不到國際貨幣基金組織（IMF）的基本儲備充足要求，據他測算即使是保守的最低準備金要求，也需要4950億美元。據金管局公布，本港4月底的外匯儲備資產初步統計數字為4364億美元，相當於香港流通貨幣約7倍。

金管局反擊，指香港聯繫匯率制度行之有效有賴龐大的外匯基金，報告忽略了《外匯基金條例》清楚列明，外匯基金可用於維持貨幣及金融穩定，截至2019年3月底外匯基金為4.2萬億港元，相當於香港貨幣基礎的2.5倍。此外，報告將政府存放在外匯基金的1.2萬億港元財政儲備錯誤定性為營運資金，並迴避了財政儲備規模相當於政府26個月的開支、政府連續15年錄得財政盈餘及政府基本上零債務的事實。

至於未達IMF的外匯儲備要求，金管局指該計算方法是用於評估新興市場經濟體系的情况，不適用於成熟市場，尤其像香港這樣與國際金融市場緊密連繫的經濟體系，會計算出不切實際地高的外匯儲備水平。

金管局指出，聯匯制度36年以來經歷多次經濟周期，即使過去幾年面對大量資金進出仍然運作良好，香港不需亦無意更改聯匯制度。此外，美匯指數昨在98點高位徘徊，港元在傍晚貶至7.8499，與7.85弱方兌換保證僅一步之遙。港匯上次跌至7.8499是在上周五，不過當時是在深夜至翌日凌晨發生。金管局對上一次入市承接港元沽盤則是在3月30日，當時銀行體系結餘流走49.69億港元。

相關字詞﹕沽空港元 對沖基金 外匯基金 聯繫匯率 外匯儲備 金管局

上 / 下一篇新聞

新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款
新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款
沙頭角尚澄再推300呎單位招標
沙頭角尚澄再推300呎單位招標
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
市况欠佳 新股慕尚下調定價
市况欠佳 新股慕尚下調定價
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金
港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
稱「安心事件」對財務影響不大
稱「安心事件」對財務影響不大
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
Body Shop母企購Avon
Body Shop母企購Avon
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
張兆聰﹕太地3厘息兼具增長 防守好股
張兆聰﹕太地3厘息兼具增長 防守好股
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
技術取勝﹕頤海支持不容有失
技術取勝﹕頤海支持不容有失
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
何猷君冀澳門政府表態支持電競
何猷君冀澳門政府表態支持電競
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師