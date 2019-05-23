回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作

著名對冲基金經理質疑港美元儲備不足

Kyle Bass周一表示，他正沽空港元、長倉美元，以反映其對香港沒有足夠外匯儲蓄捍衛聯繫匯率的觀點。他稱香港達不到國際貨幣基金組織（IMF）的基本儲備充足要求，據他測算即使是保守的最低準備金要求，也需要4950億美元。據金管局公布，本港4月底的外匯儲備資產初步統計數字為4364億美元，相當於香港流通貨幣約7倍。

金管局反擊，指香港聯繫匯率制度行之有效有賴龐大的外匯基金，報告忽略了《外匯基金條例》清楚列明，外匯基金可用於維持貨幣及金融穩定，截至2019年3月底外匯基金為4.2萬億港元，相當於香港貨幣基礎的2.5倍。此外，報告將政府存放在外匯基金的1.2萬億港元財政儲備錯誤定性為營運資金，並迴避了財政儲備規模相當於政府26個月的開支、政府連續15年錄得財政盈餘及政府基本上零債務的事實。

至於未達IMF的外匯儲備要求，金管局指該計算方法是用於評估新興市場經濟體系的情况，不適用於成熟市場，尤其像香港這樣與國際金融市場緊密連繫的經濟體系，會計算出不切實際地高的外匯儲備水平。

金管局指出，聯匯制度36年以來經歷多次經濟周期，即使過去幾年面對大量資金進出仍然運作良好，香港不需亦無意更改聯匯制度。此外，美匯指數昨在98點高位徘徊，港元在傍晚貶至7.8499，與7.85弱方兌換保證僅一步之遙。港匯上次跌至7.8499是在上周五，不過當時是在深夜至翌日凌晨發生。金管局對上一次入市承接港元沽盤則是在3月30日，當時銀行體系結餘流走49.69億港元。