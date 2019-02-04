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資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持

【明報專訊】恒指昨日以「乾升」終結3連跌，成交不足800億元之餘，「股王」騰訊（0700）更錄得5連跌，資金繼續撤離內地股市，避走公用股，MSCI香港公用股指數創歷史新高。摩根大通報告指，全球宏觀經濟不明朗，相信資金會持續流入能夠提供防守性的房託基金，並點名唱好領展（0823），給予目標價108.6元，即較昨日收市價還有12%的升幅。

明報記者 廖毅然

MSCI香港公用股指數及恒生公用分類指數昨日均升1%，不但升幅跑贏大市，更雙雙創下歷史新高。今年以來公用股表現勝過恒指，MSCI香港公用股指數年初至今升8.85%，以近一年表現計，更升14%，對比恒指同期跌9%，相差23個百分點。但房託基金相較公用股升幅更凌厲，龍頭的領展近一年升幅接近四成（見圖）。

MSCI公用股一年升14%

領展昨日略為回吐，跌0.5%至96.9元。本月底除淨的煤氣（0003）創歷史新高，升1.44%至19.7元；中電（0002）亦在尾市抽升，升1.6%至91.9元，另港燈（2638）升1.3%至7.76元。房託基金大多回吐，但泓富（0808）升2.4%。

摩根大通亞太股票證券研究部董事總經理梁啟棠發表報告指，在低息環境及全球經濟不明朗預期下，相信房託能夠防守，可吸引資金持續流入。他看好領展，認為管理層持續推動資產重整，透過股份回購、債務重組及特別分派等途徑，提升股東回報。該行給予領展108.6元目標價，較昨日收市價高12%。

葉尚志：小心現估值已高

第一上海首席策略師葉尚志指，現時公用股及房託基金的投資價值，已隨着股價上升及收益率下跌不再吸引，若投資者要買入這類股份，亦需考慮到在現時高估值的情况下，防守性已被削弱，况且有不少資金是暫時寄託，一旦股市反彈會再度換馬，對這些避險股構成沽壓。資金投入避險股份，並繼續從中國股市撤離。滬深股通昨日錄得44.95億元人民幣淨流出，本月淨流出金額增至470.17億元人民幣，本月11個交易日以來，有10日錄得走資。

滬深股通本月走資逾470億

恒指反彈乏力，昨微升48點至27,705點，與去年底營造的雙底頸線27,260點相差不足500點，昨全日高低波幅僅188點。國指跌31點至10,604點，主板成交只有763億元。友邦（1299）升1.4%，港交所（0388）升2%，騰訊續走弱，跌0.65%至339元。信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指出，該行目前對中港股市的策略偏防守性，A股估值較港股合理，看好板塊有房地產、必需消費品及醫藥類股份。

相關字詞﹕港燈 煤氣 中電 恒指 港股 梁啟棠 避險股 房託基金 領展 公用股

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