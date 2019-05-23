「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍

海怡實呎逼2.3萬破頂

鰂魚涌太古城向來深受名人追棒，土地註冊處資料顯示，唐鶴德持有的太古城恒星閣低層F室，上月以1450萬元售出，單位實用面積718方呎，實呎20,195元。唐鶴德於2007年以528萬元購入，持貨12年，帳面獲利922萬元或1.7倍。

維景灣畔3房1282萬 同類新高

此外，港島另一指標屋苑鴨脷洲海怡半島，有3房戶成交呎價創屋苑標準戶新高。土地註冊處顯示，海怡半島21座極低層G室，實用面積886方呎，以2030萬元售出，實呎約22,912元，呎價創屋苑標準戶新高。原業主2011年5月以839萬元購入，帳面獲利1191萬元或1.4倍。

另外，將軍澳大型屋苑維景灣畔新近有3房戶的成交價創同類單位新高。美聯分行營業經理林志堅表示，上述單位為維景灣畔11座中層A室，實用面積657方呎，屬3房1套間隔，新近以1282萬元售出，實呎19,513元，創屋苑3房戶成交價新高。原業主於2003年9月以302.7萬元一手購入，持貨近16年，帳面獲利979.3萬元，單位升值3.2倍。

今日起派表的新一期居屋涉及6個屋苑，合共4871個單位。與此同時，土地註冊處資料顯示，黃大仙居屋啟德花園1座中層F室，實用面積554方呎，2房間隔，新近以833萬元（已補地價）易手，實呎15,036元，呎價創屋苑新高。

啟德花園2房實呎逾1.5萬破頂

原業主於2012年5月以371萬元（已補地價）購入，持貨7年，帳面獲利462萬元，單位升值約1.2倍。