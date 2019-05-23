本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮

涉22新盤 發展商共殺訂3251萬

雖然近期新盤仍錄得不少大額成交，但撻訂宗數有增加趨勢。據本報統計，5月份錄得約30宗撻訂個案，來自22個主要新盤，估計相關買家遭發展商沒收的訂金總額達3251.85萬元，有關金額目前足以購買南昌站上蓋匯璽一伙極高層實用面積1254方呎4房單位。

若按時段區分本月迄今的新盤撻訂個案，本月上旬錄得約11宗撻訂，涉殺訂總金額1228萬元；本月11日至昨天共錄得19宗撻訂，涉殺訂總金額2023.85萬元。換言之，5月迄今暫錄的30宗撻訂個案，以及殺訂總金額3251.85萬元，當中逾六成於本月中下旬、即中美貿易戰况突然惡化後錄得。

中美貿戰惡化 撻訂趨增

如以樓盤計，以宏安地產（1243）油塘曦臺錄得3宗撻訂佔最多；新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli、恒地（0012）牽頭元朗尚悅‧嶺、億京大埔白石角海日灣II、資深投資者盧華旗下的深水埗AVA228，以及會德豐（0020）日出康城MONTARA，本月至今各錄得2宗撻訂。

至於近日最受市場注目的新盤撻訂，為新世界（0017）天后柏傲山；原於本月3日以1.51億元售出的第6座32、33樓A室複式大戶，買家早前取消交易，料遭發展商沒收5%訂金、涉約755萬元訂金，成為本月暫時涉殺訂金額最大宗的個案；該單位實用面積2835方呎，連3個車位，以當時購入價1.51億元計，實呎53,263元。