經濟
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本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮

【明報專訊】受本月初將軍澳日出康城MONTARA、何文田瑧樺、大埔白石角海日灣II，三大新盤熱銷帶動下，本月迄今整體一手成交已突破2200宗、超越上月全月2100宗；惟隨着美國本月中對中國商品加徵懲罰關稅，令港股變得波動的同時，據本報統計，新盤市場截至昨日，即本月首3周累錄約30宗撻訂，即平均每日有多於一宗取消交易個案，直逼去年10月樓市氣氛最差時全月錄得的35宗水平。

涉22新盤 發展商共殺訂3251萬

雖然近期新盤仍錄得不少大額成交，但撻訂宗數有增加趨勢。據本報統計，5月份錄得約30宗撻訂個案，來自22個主要新盤，估計相關買家遭發展商沒收的訂金總額達3251.85萬元，有關金額目前足以購買南昌站上蓋匯璽一伙極高層實用面積1254方呎4房單位。

若按時段區分本月迄今的新盤撻訂個案，本月上旬錄得約11宗撻訂，涉殺訂總金額1228萬元；本月11日至昨天共錄得19宗撻訂，涉殺訂總金額2023.85萬元。換言之，5月迄今暫錄的30宗撻訂個案，以及殺訂總金額3251.85萬元，當中逾六成於本月中下旬、即中美貿易戰况突然惡化後錄得。

中美貿戰惡化 撻訂趨增

如以樓盤計，以宏安地產（1243）油塘曦臺錄得3宗撻訂佔最多；新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli、恒地（0012）牽頭元朗尚悅‧嶺、億京大埔白石角海日灣II、資深投資者盧華旗下的深水埗AVA228，以及會德豐（0020）日出康城MONTARA，本月至今各錄得2宗撻訂。

至於近日最受市場注目的新盤撻訂，為新世界（0017）天后柏傲山；原於本月3日以1.51億元售出的第6座32、33樓A室複式大戶，買家早前取消交易，料遭發展商沒收5%訂金、涉約755萬元訂金，成為本月暫時涉殺訂金額最大宗的個案；該單位實用面積2835方呎，連3個車位，以當時購入價1.51億元計，實呎53,263元。

相關字詞﹕柏傲山 海日灣ii 尚悅‧嶺 曦臺 新盤撻訂 中美貿易戰

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