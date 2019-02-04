沙頭角尚澄再推300呎單位招標

MALIBU招標售4單位 涉逾4800萬

據尚澄的銷售安排及成交紀錄冊資料顯示，項目本月先後推出7個單位作招標，全為中小型標準戶，其中5個已售出，實用面積由304至451方呎，成交價介乎294.8萬至487萬元，另發展商昨日推出的兩伙單位，屬實用面積350方呎的2座5樓H室及實用面積523方呎的1座5樓E室，單位將於周日早上招標兩小時。

此外，會德豐（0020）將軍澳日出康城MALIBU，昨日透過招標成功售出4伙單位，套現逾4800萬元，項目累售1570伙，佔推出的1575個單位近99.7%，套現逾145億元。

高爾夫‧御苑天池屋4250萬沽

另一方面，市場續有多個豪宅盤招標出售，英皇國際（0163）發展的屯門小欖洋房項目珀居，新近以招標形式售出11號洋房，成交價7900萬元；該洋房實用面積2836方呎，屬3房3套房間隔，花園及天台面積分別為1931及977方呎，同時備有私人泳池及2個車位，現折合實呎27,856元。

恒地（0012）旗下粉嶺高爾夫‧御苑，最新以4250萬元售出一伙9座28樓A室頂層天池屋，單位實用面積1607方呎，實呎26,447元，成交價及呎價均為項目次高，項目累售304伙，佔可發售單位88%，累計套現約28.3億元。

至於新世界（0017）北角柏蔚山推出兩伙於下周一至9月30日招標，分別為實用面積2375方呎的1座33、35樓C室及實用面積2282方呎的3座33、35樓D室複式戶。