新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款

明報記者 林可為、林尚民、張允亭

今年首季至4月初，新盤因過分招標而導致運房局、消費者委員會、立法會議員強烈抨擊，其中新地雲滙因涉嫌未有完整披露標售單位各項支付條款，而遭到檢控，運房局長陳帆昨日再表示，港府會從3方面著手，確保新盤銷售具透明度和買家權益受到保障。

上周銷監局檢控雲滙後 運房局首回應

對於執法方面，陳帆重申，過往一段時間有個別以招標形式發售的新盤，銷售透明度不足；而銷監局早前已發現有個案的銷售手法、成交資料透明度不足，可能違反一手銷售新例，並已立案調查有關個案。事實上，上述涉及的新地案件，已排期於7月9日聆訊。

至於改善業界遵從法例問題上，陳帆指銷監局已發出「給業界的提醒」和常見問答，要求發展商在成交紀錄冊內，列出支付條款所有詳情，並提醒發展商，如在銷售新盤時提供折扣、贈品、財務優惠或利益（無論是否以現金方式）給買家，發展商均應列出各項條款細節。

同時，地監局亦須向代理發出「致持牌人函件」，提醒他們不論發展商以何種方式銷售其物業，持牌人均須遵循地產代理條例，及地監局發出的執業通告內的有關指引；地監局並特別提醒持牌代理，在未取得發展商書面同意前，不得發放任何以招標形式銷售的新盤推廣資料，包括載有建議之投標價格的資料。在加深公眾對法例的認識方面，銷監局已於本月17日發布全新宣傳聲帶，提醒準買家購買以招標形式出售的新盤，必須要注意的地方。

地監局提醒地產代理需守指引

對運房局再度就新盤銷售事宜開腔表態，立法會議員謝偉銓回應查詢指，政府可於批出預售樓花同意書時，加入不同條款，如限制樓花以招標形式賣樓。謝續稱，香港是自由經濟市場，如發展商不希望政府有太多規管，最好就應自律。

分析：隱藏回贈詳情對買家不公

資深地產分析員林一鳴對政府再度開腔監察新盤銷售表示支持，估計亦具實際作用，相信發展商短期內會有所收斂，促使發展商沿用發價單形式推盤，令成交資料透明度增加。林表示，個別發展商以招標形式賣樓，隱藏成交價、回贈金額及折扣等市場資訊，使買家在欠缺清晰成交價作參考下，難以掌握實際市况，以衡量入標價格，對買家不公平。