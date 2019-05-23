新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款

【明報專訊】早前新盤招標氾濫引起社會極大迴響，而新地（0016）大埔白石角雲滙更因涉嫌未有在成交紀錄冊完整披露標售單位各項支付條款，於上周五遭一手銷售監管局檢控後，運輸及房屋局長陳帆昨日透過立法會書面回應議員提問時指出，港府將三管齊下，即透過嚴肅執行一手銷售新例、持續改善地產業界遵從法例、深化買家對標售的認知，以確保買家權益受到保障。
明報記者 林可為、林尚民、張允亭
今年首季至4月初，新盤因過分招標而導致運房局、消費者委員會、立法會議員強烈抨擊，其中新地雲滙因涉嫌未有完整披露標售單位各項支付條款，而遭到檢控，運房局長陳帆昨日再表示，港府會從3方面著手，確保新盤銷售具透明度和買家權益受到保障。
上周銷監局檢控雲滙後 運房局首回應
對於執法方面，陳帆重申，過往一段時間有個別以招標形式發售的新盤，銷售透明度不足；而銷監局早前已發現有個案的銷售手法、成交資料透明度不足，可能違反一手銷售新例，並已立案調查有關個案。事實上，上述涉及的新地案件，已排期於7月9日聆訊。
至於改善業界遵從法例問題上，陳帆指銷監局已發出「給業界的提醒」和常見問答，要求發展商在成交紀錄冊內，列出支付條款所有詳情，並提醒發展商，如在銷售新盤時提供折扣、贈品、財務優惠或利益（無論是否以現金方式）給買家，發展商均應列出各項條款細節。
同時，地監局亦須向代理發出「致持牌人函件」，提醒他們不論發展商以何種方式銷售其物業，持牌人均須遵循地產代理條例，及地監局發出的執業通告內的有關指引；地監局並特別提醒持牌代理，在未取得發展商書面同意前，不得發放任何以招標形式銷售的新盤推廣資料，包括載有建議之投標價格的資料。在加深公眾對法例的認識方面，銷監局已於本月17日發布全新宣傳聲帶，提醒準買家購買以招標形式出售的新盤，必須要注意的地方。
地監局提醒地產代理需守指引
對運房局再度就新盤銷售事宜開腔表態，立法會議員謝偉銓回應查詢指，政府可於批出預售樓花同意書時，加入不同條款，如限制樓花以招標形式賣樓。謝續稱，香港是自由經濟市場，如發展商不希望政府有太多規管，最好就應自律。
分析：隱藏回贈詳情對買家不公
資深地產分析員林一鳴對政府再度開腔監察新盤銷售表示支持，估計亦具實際作用，相信發展商短期內會有所收斂，促使發展商沿用發價單形式推盤，令成交資料透明度增加。林表示，個別發展商以招標形式賣樓，隱藏成交價、回贈金額及折扣等市場資訊，使買家在欠缺清晰成交價作參考下，難以掌握實際市况，以衡量入標價格，對買家不公平。