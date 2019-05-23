經濟
下一篇

新盤招標成風 運房局三管齊下應對 議員籲預售樓花增限招標條款

【明報專訊】早前新盤招標氾濫引起社會極大迴響，而新地（0016）大埔白石角雲滙更因涉嫌未有在成交紀錄冊完整披露標售單位各項支付條款，於上周五遭一手銷售監管局檢控後，運輸及房屋局長陳帆昨日透過立法會書面回應議員提問時指出，港府將三管齊下，即透過嚴肅執行一手銷售新例、持續改善地產業界遵從法例、深化買家對標售的認知，以確保買家權益受到保障。

明報記者 林可為、林尚民、張允亭

今年首季至4月初，新盤因過分招標而導致運房局、消費者委員會、立法會議員強烈抨擊，其中新地雲滙因涉嫌未有完整披露標售單位各項支付條款，而遭到檢控，運房局長陳帆昨日再表示，港府會從3方面著手，確保新盤銷售具透明度和買家權益受到保障。

上周銷監局檢控雲滙後 運房局首回應

對於執法方面，陳帆重申，過往一段時間有個別以招標形式發售的新盤，銷售透明度不足；而銷監局早前已發現有個案的銷售手法、成交資料透明度不足，可能違反一手銷售新例，並已立案調查有關個案。事實上，上述涉及的新地案件，已排期於7月9日聆訊。

至於改善業界遵從法例問題上，陳帆指銷監局已發出「給業界的提醒」和常見問答，要求發展商在成交紀錄冊內，列出支付條款所有詳情，並提醒發展商，如在銷售新盤時提供折扣、贈品、財務優惠或利益（無論是否以現金方式）給買家，發展商均應列出各項條款細節。

同時，地監局亦須向代理發出「致持牌人函件」，提醒他們不論發展商以何種方式銷售其物業，持牌人均須遵循地產代理條例，及地監局發出的執業通告內的有關指引；地監局並特別提醒持牌代理，在未取得發展商書面同意前，不得發放任何以招標形式銷售的新盤推廣資料，包括載有建議之投標價格的資料。在加深公眾對法例的認識方面，銷監局已於本月17日發布全新宣傳聲帶，提醒準買家購買以招標形式出售的新盤，必須要注意的地方。

地監局提醒地產代理需守指引

對運房局再度就新盤銷售事宜開腔表態，立法會議員謝偉銓回應查詢指，政府可於批出預售樓花同意書時，加入不同條款，如限制樓花以招標形式賣樓。謝續稱，香港是自由經濟市場，如發展商不希望政府有太多規管，最好就應自律。

分析：隱藏回贈詳情對買家不公

資深地產分析員林一鳴對政府再度開腔監察新盤銷售表示支持，估計亦具實際作用，相信發展商短期內會有所收斂，促使發展商沿用發價單形式推盤，令成交資料透明度增加。林表示，個別發展商以招標形式賣樓，隱藏成交價、回贈金額及折扣等市場資訊，使買家在欠缺清晰成交價作參考下，難以掌握實際市况，以衡量入標價格，對買家不公平。

相關字詞﹕雲滙 新地 一手銷售新例 一手銷售監管局 三管齊下 陳帆 新盤過分招標

上 / 下一篇新聞

沙頭角尚澄再推300呎單位招標
沙頭角尚澄再推300呎單位招標
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
本月30宗撻訂 逼去年10月樓市低潮
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
「哥哥情人」1450萬沽太古城 12年賺近兩倍
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資本中心全層易手 呎價撲2.5萬破頂
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
資金湧高息股 摩通看領展108元 港股反彈乏力 恒指考驗頸線支持
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
稀土概念股「散水」 中國稀土挫近三成
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
中國美國商會：40%公司考慮或已遷離內地
回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作
回應基金唱淡 金管局：完全誤解聯匯運作
市况欠佳 新股慕尚下調定價
市况欠佳 新股慕尚下調定價
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
羅老太申換匯豐信託敗訴 法官列6關鍵問題 指匯豐無偏袒羅嘉瑞
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
法官質疑羅老太 對家族信託乏認知
港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金
港航推機師自願離職 最多獲3個月薪金
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
財匯局財政部簽備忘錄 可要求審計底稿帶港助查
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
政府首批綠色債 超額認購逾3倍
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
阿里雲：將與更多港企合作拓大灣區
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
TVB：現難估星美債撥備 李寶安稱不會再作類似投資
稱「安心事件」對財務影響不大
稱「安心事件」對財務影響不大
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
高通被裁定壟斷 股價早段急挫 須與客戶重訂授權協議 勢影響專利收入
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
或被中國禁售 蘋果盈利恐削1/3
Body Shop母企購Avon
Body Shop母企購Avon
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
可樂藉《怪奇物語》劇集 再推「新可口可樂」
張兆聰﹕太地3厘息兼具增長 防守好股
張兆聰﹕太地3厘息兼具增長 防守好股
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
袁沛儀﹕極右抬頭 歐元反覆
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
盧志威﹕採平衡策略 買美大型科網必需消費品股
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
李曉佳﹕《權力》停播事小 手遊受創事大
技術取勝﹕頤海支持不容有失
技術取勝﹕頤海支持不容有失
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
李澤鉅籲市民捐錢 長和等額助公益金
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
「虛擬」金融才俊 真實球賽較量
何猷君冀澳門政府表態支持電競
何猷君冀澳門政府表態支持電競
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
劉思明﹕撈底要等RSI現背馳信號
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
周顯﹕「高級資訊」非內幕交易
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
湯文亮﹕五窮六絕 不是買樓好時機
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
恒地斥2.1億 再收購黃埔街舊樓
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
三藩市發展商Angela Cheung：4產業支撐 三藩市樓價續升
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師
美國稅制複雜 置業前宜諮詢會計師