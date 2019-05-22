木星資產：美股今年或步入熊市 市况波動利對冲基金

對冲基金研究機構HFR公布，HFRI基金加權綜合指數（HFRI Fund Weighted Composite Index，見圖）今年首季上升5.7%，為2006年以來同期最佳表現，年初至今升幅也達到7.08%。Spence稱，對冲基金與大市關連度低，料今年市况較去年更波動下，相信未來表現會更佳，如去年第四季股市下跌12%至13%時，對冲基金平均只下跌5%至6%。他解釋，早年對冲基金表現較差，源自各國央行在金融海嘯後量化寬鬆，借貸成本下降，令質素差的公司能輕易地取得貸款，使這些公司生存得更長。而當市場回到專注基本因素時，對冲基金一般會取得較佳表現，皆因好壞公司的表現差異較明顯。

沽空對象可選Tesla

Spence透露，旗下另類投資部門，主力短倉對象為美國科技股。他指出，美股是全球最貴市場，科技股估值則更高，不少都與盈利有一段距離，故不排除今年科技股可能面臨大調整。他續解釋，個人資料私隱問題的影響，比人們理解的更廣泛，科技企業將受此影響。

他又稱，縱使美國科技企業規模大，有部分持大量現金，但亦有不少尚未取得盈利如Tesla和Netflix，但估值卻極高 。他以Tesla為例，稱其創辦人馬斯克（Elon Musk）具魅力，並同樣是一名「好的銷售員」，但公司企業治理備受質疑，資產負債表較弱，長期對其營運模式存在疑問。不過，近年Tesla股價仍持續向上，他相信源自投資者憧憬電動車未來，欲參與其中，但實則絕非一項理性投資，更坦言Tesla為一個良好的沽空目標。

美或掉頭加息 股市有拋售風險

科技股為美股重要動力之一，他也直言美股有可能今年步入熊市，原因不步是估值偏高。他解釋，近期美國上升的部分股票，主要由動能投資（Momentum Investing）帶動，投資者恐怕錯失去機會而入市。他續稱，即使美國經濟增長強勁，就業數字創新高，但一旦息口上升，股市將有拋售風險，加上部分科企過度倚賴使用數據，將受政府收緊數據使用影響，而大市調整幅度則視乎估值水平。即使現市場甚至估計聯儲局今年有可能減息，他反稱，市場在去年第四季時還預期美國今年會加息，結果聯儲局迅速轉變立場，故再轉回加息還是有可能。

離大調整不遠 另類投資持盈保泰

由於預計大市離明顯調整不遠，Spence認為現時可透過另類投資，先行保障於股市或債市中的獲利，如長短倉策略，在跌市中仍可獲利。他稱過去數月，英國另類投資策略的零售資金流入增加，指當不明朗因素上升，會吸引資金轉持現金或另類投資，作為避險天堂。

他亦認為近期市場風險正在升溫，料中美貿易戰不會突然消失，有可能延續2至3年，指美方會繼續糾正與中方的不對等貿易關係，相信這不止是美國總統特朗普短期的大選前政治騷 （Political Posturing），而是牽涉到一些雙方基本問題。

另類投資有多種策略，一般分兩大類，第一種為投資非傳統資產的工具如房地產及私募股權，另一類為以新策略投資傳統資產，如長短倉和槓桿策略等。Spence坦言較缺乏流動性的另類投資策略，例如私募股權和信貸，近年表現跑贏對冲基金，但相信明年回報將下跌，皆因已有太多資金追逐，而前者亦主要是一些富戶以及機構投資者所投資，可承受較長鎖定時期。

王俊騏 明報記者

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