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規劃署不反對洗衣街重建商廈

【明報專訊】城規會擬修訂《旺角分區計劃大綱草圖》，將於本周五討論就彌敦道旁商業用地放寬高限，以及洗衣街重建項目改劃作商業用途，規劃署文件顯示，該署不反對有關修訂。

周五討論彌敦道旁地皮放寬高限

資料顯示，政府去年中建議就《旺角分區計劃大綱草圖》進行修訂，包括放寬彌敦道旁商地高度限制，改劃洗衣街用地，以及建築物高度限制的修訂，於今年4月進一步公眾諮詢，城規會諮詢期內共收到20份申述意見，全數支持洗衣街項目改劃為「商業（4）」用地，同時要求將有關發展納入修訂條款，審視洗衣街項目的未來發展是否符合商業規劃意向，並提供不同的政府、機構或社區設施，提高規劃制度透明度及修訂方案能否實現公眾利益。規劃署認為，城規會沒收到反對建議修訂的申述，考慮該等進一步申述後，須按建議修訂而修訂有關的草圖。

資料顯示，洗衣街重建項目包括現址水務署、食環署設施用地和毗鄰停車場，政府初步議案將興建3幢物業，其中一幢樓高至68層商廈，料成為區內地標式摩天大廈，另兩幢為4至6層高商場，總可建樓面涉約151.8萬方呎，另將預留不少於7.05萬方呎作公共休憩空間。而現於上址工作的政府部門，預計於2020至2021年分階段遷出。

相關字詞﹕規劃署 旺角分區計劃大綱草圖

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