都會駅相連戶月租6.1萬破頂

美聯分行營業經理林志堅表示，都會駅3座高層相連單位，實用面積1364方呎，屬5房連儲物室間隔，新近獲外區用家以月租6.1萬元承租，租金創屋苑紀錄新高，實用呎租約44.7元。原業主2005年9月分別以656.9萬及343.8萬元，合共1000.7萬元一手買入上述兩伙，租金回報逾7.3厘。

同時，位處港鐵站上蓋、鑽石山大型屋苑星河明居，本月暫錄9宗租務成交，平均實用呎租約39元，而當中一宗新近成交，錄得實用呎租高見44元，創屋苑新高。

星河明居呎租44元創新高

中原地產高級分行經理李浩洋表示，上述租務成交為E座高層1室，實用面積593方呎，屬3房套間隔，在放盤僅一天及零議價下，獲分支家庭住客以月租2.6萬元承租，實用呎租44元，創屋苑新高。單位業主於1998年10月以374萬元購入，租金回報約8.3厘。

利奧坊‧曉岸203呎月租1.25萬

另外，主打細單位的大角嘴利奧坊．曉岸，有開放式戶以月租1.25萬元租出。

香港置業首席分區董事方文偉指，利奧坊‧曉岸2座中層E室，實用面積約203方呎，業主原以叫價1.28萬元放租，惟與租客商議後，願減價300元，租客最終以1.25萬元承租上述單位，實用呎租約61.6元。單位業主於2019年3月以約418萬元購入上述單位，租金回報約3.6厘。