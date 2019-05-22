經濟

香港地產

下一篇 上一篇

林憶蓮1269萬購太古城2房則王

【明報專訊】中美貿易戰雖然升溫，但仍有名人繼續購入「磚頭」作投資，其中天后級歌手林憶蓮購入太古城一個2房則王單位。

土地註冊處資料，太古城興安閣中層D室，實用面積583方呎，屬2房間隔，本月初以1269.3萬元售出，實呎21,771元，登記買家為林憶蓮（Lam Yi Lin），與天后級歌手同名，料為同一人。原業主1995年以272萬元買入，持貨24年，帳面賺997.3萬元或3.6倍。

飛鵝花園單號屋8200萬破頂

事實上，太古城過去不乏名人業主，其中無綫藝人馬國明於2016年6月以1960萬元購入太古城金楓閣頂層連天台戶，實用面積1046方呎，實呎18,738元。

另外，豪宅市場方面，西貢飛鵝花園有洋房以8200萬元售出，成交價料創屋苑新高。土地註冊處顯示，飛鵝花園獨立屋單號屋，實用面積2687方呎，最新以8200萬元成交，實呎30,517元。新買家為本港馬主王明澤的女兒王錦汶 （WONG KAM MAN KAMENY）。原業主早於2006年以2835萬元購入上述洋房，帳面獲利5365萬元或1.9倍。

青泰苑實呎14414元創新高

居屋市場方面，世紀21分行經理陳桂新表示，粉嶺雍盛苑A座中層22室，實用面積211方呎，採開放式間隔，新近以310萬元易手，實呎14,692元，呎價創屋苑新高。原業主於2013年8月以167萬元（已補地價）購入該單位，帳面獲利143萬元或86%。

此外，美聯高級營業經理黃淑賢指，青衣青泰苑D座低層10室，實用面積401方呎，獲外區住客以578萬承接，實呎14,414元，呎價亦創屋苑新高。

海天晉額印稅鬆綁貨700萬沽

另外，將軍澳海天晉錄SSD額印稅鬆綁貨成交。市場消息指，海天晉6A座9樓D室，實用面積368方呎，1房間隔，以700萬元售出，成交價創屋苑1房戶新高，實呎19,022元。原業主2016年497.5萬元買入，帳面獲利202.5萬元或四成。

相關字詞﹕飛鵝花園 海天晉 青泰苑 雍盛苑 居屋 太古城 林憶蓮

上 / 下一篇新聞

港股3日累瀉600點 稀土股瘋炒 中國稀土飈逾倍 分析：沒稀土礦兼沒出口美國
港股3日累瀉600點 稀土股瘋炒 中國稀土飈逾倍 分析：沒稀土礦兼沒出口美國
應對中方稀土牌 美早有準備
應對中方稀土牌 美早有準備
未來兩月農商行 兩次降準至8%
未來兩月農商行 兩次降準至8%
太興去年實賺1.4億 傳最快月底招股
太興去年實賺1.4億 傳最快月底招股
南豐逾8.5億入股 持國際建投8.5%
南豐逾8.5億入股 持國際建投8.5%
太地中巴北角商廈售基匯資本 作價48億 中巴收益分派特別息
太地中巴北角商廈售基匯資本 作價48億 中巴收益分派特別息
石藥首季多賺29% 撤換輪值行政總裁
石藥首季多賺29% 撤換輪值行政總裁
何超鳳：上葡京九成非博彩
何超鳳：上葡京九成非博彩
Prada保形象 重整批發伙伴 分析：目前電商太雜亂 定價差距大
Prada保形象 重整批發伙伴 分析：目前電商太雜亂 定價差距大
貿戰打擊 敏華去年純利倒退11%
貿戰打擊 敏華去年純利倒退11%
香港電訊下月嘉年華演示5G應用
香港電訊下月嘉年華演示5G應用
陳立業：公司形式營運UNICEF 上月接替劉玉燕 任港委員會總幹事
陳立業：公司形式營運UNICEF 上月接替劉玉燕 任港委員會總幹事
英皇證券大額撥備 中期純利插九成
英皇證券大額撥備 中期純利插九成
首批政府綠債定價息率傳低預期
首批政府綠債定價息率傳低預期
經合警告：貿戰可招4.68萬億損失 美對華為「鬆手」 道指早段向上
經合警告：貿戰可招4.68萬億損失 美對華為「鬆手」 道指早段向上
新加坡首季GDP增1.2% 10年來最弱第1季
新加坡首季GDP增1.2% 10年來最弱第1季
抖音母企進軍付費音樂 挑戰Spotify及Apple Music
抖音母企進軍付費音樂 挑戰Spotify及Apple Music
張兆聰﹕反彈成交縮 外資撤走決心大
張兆聰﹕反彈成交縮 外資撤走決心大
沈華﹕越南股市有人口紅利支持
沈華﹕越南股市有人口紅利支持
技術取勝﹕舜宇光學宜守70元關
技術取勝﹕舜宇光學宜守70元關
劉思明﹕港股超賣反彈動力弱
劉思明﹕港股超賣反彈動力弱
周顯﹕長和匯控無人睇得明
周顯﹕長和匯控無人睇得明
湯文亮﹕能夠坐地起價 就是貿戰贏家
湯文亮﹕能夠坐地起價 就是貿戰贏家
陳德豪﹕中美再過招 只為增貿戰談判籌碼
陳德豪﹕中美再過招 只為增貿戰談判籌碼
昇御門複式貨尾1.35億沽 貴絕紅磡 連售兩伙共2.63億 傳同一組買家購入
昇御門複式貨尾1.35億沽 貴絕紅磡 連售兩伙共2.63億 傳同一組買家購入
滿名山撻訂貨 貴年半前兩成沽
滿名山撻訂貨 貴年半前兩成沽
都會駅相連戶月租6.1萬破頂
都會駅相連戶月租6.1萬破頂
規劃署不反對洗衣街重建商廈
規劃署不反對洗衣街重建商廈
麻雀館大王家族7580萬購廟街舖
麻雀館大王家族7580萬購廟街舖
木星資產：美股今年或步入熊市 市况波動利對冲基金
木星資產：美股今年或步入熊市 市况波動利對冲基金