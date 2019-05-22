林憶蓮1269萬購太古城2房則王

土地註冊處資料，太古城興安閣中層D室，實用面積583方呎，屬2房間隔，本月初以1269.3萬元售出，實呎21,771元，登記買家為林憶蓮（Lam Yi Lin），與天后級歌手同名，料為同一人。原業主1995年以272萬元買入，持貨24年，帳面賺997.3萬元或3.6倍。

飛鵝花園單號屋8200萬破頂

事實上，太古城過去不乏名人業主，其中無綫藝人馬國明於2016年6月以1960萬元購入太古城金楓閣頂層連天台戶，實用面積1046方呎，實呎18,738元。

另外，豪宅市場方面，西貢飛鵝花園有洋房以8200萬元售出，成交價料創屋苑新高。土地註冊處顯示，飛鵝花園獨立屋單號屋，實用面積2687方呎，最新以8200萬元成交，實呎30,517元。新買家為本港馬主王明澤的女兒王錦汶 （WONG KAM MAN KAMENY）。原業主早於2006年以2835萬元購入上述洋房，帳面獲利5365萬元或1.9倍。

青泰苑實呎14414元創新高

居屋市場方面，世紀21分行經理陳桂新表示，粉嶺雍盛苑A座中層22室，實用面積211方呎，採開放式間隔，新近以310萬元易手，實呎14,692元，呎價創屋苑新高。原業主於2013年8月以167萬元（已補地價）購入該單位，帳面獲利143萬元或86%。

此外，美聯高級營業經理黃淑賢指，青衣青泰苑D座低層10室，實用面積401方呎，獲外區住客以578萬承接，實呎14,414元，呎價亦創屋苑新高。

海天晉額印稅鬆綁貨700萬沽

另外，將軍澳海天晉錄SSD額印稅鬆綁貨成交。市場消息指，海天晉6A座9樓D室，實用面積368方呎，1房間隔，以700萬元售出，成交價創屋苑1房戶新高，實呎19,022元。原業主2016年497.5萬元買入，帳面獲利202.5萬元或四成。