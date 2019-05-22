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滿名山撻訂貨 貴年半前兩成沽

【明報專訊】雖然中美貿易戰令樓市走勢再現變數，本月就有多個新盤錄得撻訂，不過，個別新盤撻訂後獲買家高價接貨，如嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山一個3房單位，買家撻訂後再售，成交價較一年半前高出超過兩成。單位為滿庭7座6樓B室，實用面積981方呎，3房套房間隔，資料顯示，原於2017年11月17日以1327.4萬元售出，至本月17日撻大訂，發展商昨再以1619.57萬元售出，實呎16,509元，成交價較一年半前高出22%。

曦臺3伙連環撻訂

不過，本月新盤市場錄多宗撻訂個案，宏安（1243）油塘曦臺3個原於本月12日售出的單位，近日相繼撻訂，發展商共殺訂約173萬元，其中2座8樓C室，實用面積715方呎，原以1327.4萬元成交，買家遭殺訂逾68.8萬元。另外，2座7樓D室，實用面積627方呎，原成交價1174.7萬元，買家損失逾58.7萬元訂金，單位昨日以原價售出。昨晚該盤公布第5號價單，涉37伙。

意堤昨沽6伙

會德豐（0020）將軍澳日出康城MONTARA，新增一宗撻訂，為實用面積527方呎的2B座65樓A室，原以902.3萬元售出，以樓價5%計，料發展商殺訂約45萬元。此外，今年3月以來以招標形式發售、累沽約45伙的香港興業（0480）愉景灣意堤，上周首發價單，於昨日推售77伙（57伙以價單形式，20伙招標形式），成交紀錄冊資料顯示，項目昨日售出6伙。

相關字詞﹕意堤 曦臺 新盤撻訂 滿名山

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