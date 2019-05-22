昇御門複式貨尾1.35億沽 貴絕紅磡 連售兩伙共2.63億 傳同一組買家購入

明報記者 林尚民

上述昇御門由新地、新世界（0017）、信德（0242）及廖創興（0104）4家公司合作發展，並於2011年底公布價單、2012年1月正式發售，至2014年初曾推出多項優惠，變相減價，而據成交紀錄冊，項目對上一宗成交，已經要追溯至2015年4月。

設私人泳池 實呎逼4.4萬

事隔4年，發展商早前推出兩個複式單位招標，分別為實用面積3072方呎，連632方呎平台及1078方呎天台的2座37、38樓A室，以及實用面積同為3072方呎，連1202方呎平台及1078方呎天台的1座37、38樓A室。

上述兩伙均設有私人泳池，2016年時曾公布價單，前者定價1.188億元，扣除8.5%折扣後，折實1.087億元；後者定價1.138億元，折實1.041億元，買家同可獲贈兩個車位。

成交價較3年前價單貴24%

成交紀錄冊資料顯示，有關單位昨日以招標形式沽出，其中2座37、38樓A室，連兩個車位成交價1.35億元，實呎43,945元，若對比2016年時的折實價1.087億元，事隔3年單位賣貴2630萬元或24%；而1座37、38樓A室，連兩個車位則以1.28億元售出，實呎41,666元，對比2016年折實價則高出23%。資料顯示，兩伙成交期同為240天，另市傳有關單位由同一組買家購入，合共作價2.63億元。

御金．國峯日內開現樓示位

此外，信置營業部聯席集團董事田兆源表示，御金‧國峯現餘最後一伙待售，該單位為6座38樓A室頂層連泳池及天台特色戶，實用面積1503方呎，連352方呎平台、1245方呎天台，單位為4房雙套間隔，另設儲物房（連洗手間），享開揚西南九龍維港海景，上述單位將於日內開放予客人參觀。

御金‧國峯全盤提供共740個單位，一手新例前已售出739伙，套現逾102億元。

發展商紛推半新盤貨尾

事實上，面對一手空置稅，多個發展商都推出「半新盤貨尾」，如2010年9月首推的新地上水天巒，早前亦以3856.74萬元售出一幢庫爾大道2號屋，成項目過去兩年來首宗一手買賣，洋房實用面積2049方呎，實呎18,823元。