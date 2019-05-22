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陳德豪﹕中美再過招 只為增貿戰談判籌碼

【明報專訊】本欄停了兩個星期，因為我希望把握假期好好休息。大腦尚算能在這段時間放鬆一下，而身體就不算有很多休息，因為我去了11天的東歐之旅行，行程十分之精彩及緊湊，和好友們除了欣賞景點及美麗的景色，每天也花近四五個鐘頭吃飯，談天說地，不亦樂乎。

這次的東歐遊主要到兩個國家和3個城市，包括烏克蘭的首都基輔及另一主要城市利維夫，再遊覽北方的另一個國家白俄羅斯的明斯克。兩個國家均是前蘇聯的社會主義共和國，蘇聯解體宣布獨立。烏克蘭是一個頗有味道的國家，因為和俄羅斯的關係不佳，政治及經濟備受打擊。多數朋友提起烏克蘭，就會想起美女特多及在1986年切爾諾貝爾核電廠不幸發生的核爆。

烏克蘭的建築物富歐洲色彩，多數人信奉東正教，宗教色彩濃厚，有不少大教堂，那裏的人也十分友善。由於經濟一般，生活指數較低，剛畢業的大學生平均月入約600至800美元。我個人較喜歡烏克蘭，而從基輔機場準備北飛白俄羅斯的明斯克，發生了一宗頗為嚇人的事件。在我們全團人check in後，機場的職員突然要求我們離開機場，了解清楚後，原來機場收到匿名電話指出在機場內已放了炸彈，大部分人也沒有遇過這種情况，更何况參加我們這團的朋友多數人也是過着舒適的生活，所以大嚇一跳，我們戰戰兢兢地坐我們的旅遊巴離開機場，去到安全的地方等候，幸好最後發現這只是虛報，航班也準時起飛，我們帶着複雜的心情離開這個美麗的國家。

下半年恒指26000至30000波動

中美貿易戰事態發展突然180度改變，導致環球股市下跌。我在4月的時候不斷提醒讀者，股市已是強弩之末，投資者應及早獲利，增加現金比例，相信認同我觀點的投資者應能避開這次的急跌。我們先前分別預測了恒指及騰訊（0700）的走勢，我們預計恒指高位將會在29,000至30,000點，而這次恒指剛好升穿30,000點便回落向下。另一方面騰訊走勢強勁，曾高見400元，比我們預計的370元多出近10%。 可惜走勢不能持續，現在已回調至340元，也證明我們的觀點方向正確。經過多年的經驗以及不斷改善，我和我的團隊對內部的投資分析系統也頗為有信心。我們結合了宏觀經濟數據、公司盈利預測以及其他不同數據，得出我們對市場的觀點，從而制訂投資策略，這樣也令我們在投資上更系統化及具紀律性。

今次貿易戰突然升級，但我認為不用過分悲觀，因為大部分相關消息已在2018年被消化，我相信兩國互相過招只是為增加談判籌碼。我對貿易戰樂觀，也不對環球經濟增長放緩等因素過度悲觀。現時恒指及國指2019年盈利只有單位數增長，估值而言恒指市盈率為10倍左右，處於頗為雞肋的水平。考慮到這次調整的幅度較小，時間長度較短，我認為短期內恒指還是會處於波動的上落市中，而下半年恒指將會行走在26,000點至30,000點區間內。投資者可以給多一點耐性，再靜候入市良機。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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