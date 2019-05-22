湯文亮﹕能夠坐地起價 就是貿戰贏家

中美貨品替代國最受益

特朗普話中美貿易戰對美國有利，時間愈耐美國獲得的利益愈多，他在美國中西部集會時講這番說話，身後的美國大媽聽到之後立刻拍爛手掌，但是大媽唔知道，她們表現得愈興奮，就顯得她們愈無知，或者，她們被特朗普所迷，根本不知道特朗普講什麼。

老友話今次大鑊，中美貿易戰，如果美國是大贏家，中國豈不是大輸家？老友不用太擔心，如果貿然戰對美國非常有利，特朗普一早就開打貿易戰，根本不用理會中國，更加不用什麼談判，直截了當加關稅便是了。

其實，大家心中有數，中美貿易戰的結果，中美都不是贏家，連慘勝也談不上，究竟誰是贏家，我認為沒有特定一個人、企業、或者國家，但是有一個條件，就是能夠坐地起價的，就是貿易戰的贏家。

要有心理準備捱長期寒冬

美國買家為了免付關稅，不在中國採購，轉而向越南，柬埔寨等國家，誰都知道那些國家立刻坐地起價，就算不用付入口關稅，與要付關稅的中國貨可能也相差無幾，美國不但收不到關稅，入口貨價亦上漲，市民要用更多錢買貨品，究竟特朗普話贏什麼，我相信只有他才明白，到中國因為美國豬牛要付關稅而轉向巴西阿根廷購買，那兩個國家亦同時加價，結果與美國一樣，不但收不到關稅，同時要付出更多貨款，分別是中國從來沒有話自己是贏家，老實說，中美貿易戰不會一朝一夕可以解決，大家要有心理準備捱一個時間很長的寒冬。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]