周顯﹕長和匯控無人睇得明

這說法的第一個解讀是：沒有人會懷疑其年報不專業！相反，合法地隱藏債務，反而是更專業的表現。

第二個解讀是﹕我從來不炒這些業務太過複雜的股票，皆因正是要讀很多書才能睇得明。我常常說，研究這種股票，是一份全職工作，我真的不明白為何有人會認為自己懂得長和、匯控（0005）這些國際的大公司。

沽空幾千億市值公司 對象找錯

不過，如果真的要炒，只有一種方法，就是不看業務，只看走勢和圖表數字，也許更為準確。

對於有股東問，如何對付GMT，李澤鉅笑說：「唔使對付啦，冇人關心，銀行、regulator、大股東都唔擔心，人哋搵食啫……係『想』搵食啫。我哋冇仇人，下次睇唔明就問人囉！」

對此，我的解讀是﹕李家實力雄厚，隨時借埋貨畀你沽空，都可以挾爆你。以我周顯大師為例子，寫一隻垃圾創業板，隨時單日升十幾個巴仙，一個對冲基金發表報告，如果是一隻幾十億元、幾百億元市值的股票，也許可能打得郁，但是一隻幾千億元市值的股票，你寫個沽空報告出來，就想造成影響，這未免把自己看得太高了！

[周顯 投資二三事]