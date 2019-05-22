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周顯 投資二三事

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周顯﹕長和匯控無人睇得明

【明報專訊】話說沽空機構GMT早前狙擊長和（0001），指它隱藏債務，換取廉價貸款。長和主席李澤鉅在股東會時被問及，回答道：「呢間公司係長江和記，一定係專業，一定係正確，我哋份財報經內部、第三方核數師審核，3間評級機構同借錢嘅銀行都話冇問題。」「我哋希望提供清楚透明嘅資料，就係因為太多，所以我哋財報成本電話簿咁厚，要讀多啲書先睇得明。」

這說法的第一個解讀是：沒有人會懷疑其年報不專業！相反，合法地隱藏債務，反而是更專業的表現。

第二個解讀是﹕我從來不炒這些業務太過複雜的股票，皆因正是要讀很多書才能睇得明。我常常說，研究這種股票，是一份全職工作，我真的不明白為何有人會認為自己懂得長和、匯控（0005）這些國際的大公司。

沽空幾千億市值公司 對象找錯

不過，如果真的要炒，只有一種方法，就是不看業務，只看走勢和圖表數字，也許更為準確。

對於有股東問，如何對付GMT，李澤鉅笑說：「唔使對付啦，冇人關心，銀行、regulator、大股東都唔擔心，人哋搵食啫……係『想』搵食啫。我哋冇仇人，下次睇唔明就問人囉！」

對此，我的解讀是﹕李家實力雄厚，隨時借埋貨畀你沽空，都可以挾爆你。以我周顯大師為例子，寫一隻垃圾創業板，隨時單日升十幾個巴仙，一個對冲基金發表報告，如果是一隻幾十億元、幾百億元市值的股票，也許可能打得郁，但是一隻幾千億元市值的股票，你寫個沽空報告出來，就想造成影響，這未免把自己看得太高了！

[周顯 投資二三事]

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