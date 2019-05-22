劉思明﹕港股超賣反彈動力弱

買盤疲乏 向淡趨勢未變

恒指昨低開逾百點後，兩度試27,660點向上，早市最多升127點、高見27,915點反覆向下，以近低位收市，收報27,657點，跌130點或0.47%；國指則升1點。大市成交950億元，低於60天平均逾一成。據《明報》港股數據庫，升跌比率58比42，升逾3%佔上升股份一成半；陽燭對陰燭為61比39，大市普遍上升，買盤動力不大。恒生綜合大型股指數跌0.32%，中型股、小型股指數分別升0.47%、0.58%，中小型股有反彈，但仍處於拾級向下走勢（圖）。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，下跌的不足三成，燃氣供應、地產相關、綜合企業跌近1%，表現已最差。雖然有七成上升，但整體以牛皮為主，變幅（升或跌）小於1%；航空、新能源、金屬及礦石升約1%，各有八成股份上升，表現較佳。航空、新能源普遍跌至年內低位，上升只是低殘反彈。

中國稀土急升似炒錯股

稀土被炒作為中國與美國角力的一張王牌，內地相關概念受捧，連香港上市的中國稀土（0769）也炒高1倍，其他礦物股五礦資源（1208）、洛陽鉬業（3993）亦反彈。不過，中國稀土為稀土材料製造商，公司本身並沒擁有稀土礦材，加上所用的大部分稀土礦材是從東南亞進口，而稀土業務收入絕大部分來自中國，直接受惠的有限；即使稀土價格上升，有利稀土產品價格，但還要視乎公司營運能力，公司年年錄得虧損，炒概念要審慎。

大市整體表現牛皮，仍有個別股份成焦點，近日重創的科技器材股如比亞迪電子（0285）、中興通訊（0763）、聯想集團（0992）有反彈；強勢股龍湖（0960）、碧桂園服務（6098）、中海物業（2669）、中聯重科（1157）、統一（0220）、康師傅（0322）、信義光能（0968）做好。

沽售潮未完 入市勿掉輕心

雖然市况轉穩，強勢股依然是資金率先流入對象，但個別強勢股蒙牛（2319）、華潤啤（0291）、美團（3690）、中生製藥（1177）等繼續受壓，因此，近期強勢股的沽售潮尚未結束，入市不可掉以輕心。

[劉思明 數據尋寶]