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經濟
2019年5月22日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
港股3日累瀉600點 稀土股瘋炒 中國稀土飈逾倍 分析：沒稀土礦兼沒出口美國
應對中方稀土牌 美早有準備
未來兩月農商行 兩次降準至8%
太興去年實賺1.4億 傳最快月底招股
南豐逾8.5億入股 持國際建投8.5%
太地中巴北角商廈售基匯資本 作價48億 中巴收益分派特別息
石藥首季多賺29% 撤換輪值行政總裁
何超鳳：上葡京九成非博彩
Prada保形象 重整批發伙伴 分析：目前電商太雜亂 定價差距大
貿戰打擊 敏華去年純利倒退11%
香港電訊下月嘉年華演示5G應用
陳立業：公司形式營運UNICEF 上月接替劉玉燕 任港委員會總幹事
英皇證券大額撥備 中期純利插九成
首批政府綠債定價息率傳低預期
經合警告：貿戰可招4.68萬億損失 美對華為「鬆手」 道指早段向上
新加坡首季GDP增1.2% 10年來最弱第1季
抖音母企進軍付費音樂 挑戰Spotify及Apple Music
張兆聰﹕反彈成交縮 外資撤走決心大
沈華﹕越南股市有人口紅利支持
技術取勝﹕舜宇光學宜守70元關
劉思明﹕港股超賣反彈動力弱
周顯﹕長和匯控無人睇得明
湯文亮﹕能夠坐地起價 就是貿戰贏家
陳德豪﹕中美再過招 只為增貿戰談判籌碼
昇御門複式貨尾1.35億沽 貴絕紅磡 連售兩伙共2.63億 傳同一組買家購入
滿名山撻訂貨 貴年半前兩成沽
林憶蓮1269萬購太古城2房則王
都會駅相連戶月租6.1萬破頂
規劃署不反對洗衣街重建商廈
麻雀館大王家族7580萬購廟街舖
木星資產：美股今年或步入熊市 市况波動利對冲基金
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技術取勝﹕舜宇光學宜守70元關
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【明報專訊】金蝶國際反彈受制8.8元（圖）
新濠國際低位15元現反彈（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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港股3日累瀉600點 稀土股瘋炒 中國稀土飈逾倍 分析：沒稀土礦兼沒出口美國
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