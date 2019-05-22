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沈華﹕越南股市有人口紅利支持

【明報專訊】越南是東南亞地區經濟發展較快的國家，去年越南的本地生產總值（GDP）增速高達7.08%，預計2019年經濟增速為6.9%至7.1%。筆者認為越南未來幾年將繼續保持高速增長的態勢，理由如下：

首先，越南從1986年起開始效仿中國進行改革開放，經過30多年的摸索和學習，改革對經濟活動的促進作用在加速釋放，過去幾年越南在外貿、工業生產、教育等方面都取得了較大的發展，為其進一步經濟增長打下了較好的基礎。其次，越南人口9367萬（2017年統計數字），當中約4000萬人是在過去40年內出生，特別是上世紀八十年代中後期開始，越南政局逐步穩定，而且不再有大規模的戰爭，越南國內出現了建國以來首次的「嬰兒潮」。正因為如此，目前越南人口平均年齡僅為28歲，勞動人口5749萬，其人口結構說明目前越南正處人口紅利集中釋放期。

另外，從產業格局看，中國作為世界工廠，產業正在逐步升級，部分中低端的產業，特別是勞動密集型產業已經轉移到其他東南亞國家，其中越南以其勞動力成本低，基礎設施較為完善而受到投資者的歡迎。

越南股票基金或ETF值得投資

在這樣的背景下，越南股市的發展值得留意。事實上，越南房地產已經搶先起飛，越南的主要城市如胡志明市、河內、海防的房地產在過去幾年已經吸引了大量外國資金，其中胡志明市的房地產備受青睞。相比起樓市，越南股市發展相對更晚一點。越南的第一個證券交易所胡志明市證券交易中心於2000年才正式開業，而河內證券交易中心則於2005年開業，但是開業後幾年發展緩慢，直到2010年，越南的兩個證券交易中心的上市公司市值總值不到400億美元。

2008年，全球金融危機後的幾年，越南股市更是乏人問津。2012年底，胡志明市和河內兩市總共有704家上市公司，其中431隻股票跌破了發行價，兩市總市值僅344億美元。其後，越南股市逐步回升，在2017年隨着外圍一起進入大牛市，當年富時越南指數回報為49.45%，其後在2018年進入調整，下跌了10.72%。 進入2019年以來，越南股市表現不錯，富時越南指數年初至今回報約為13%，目前市盈率約為20倍。越南股票市場目前已經對海外投資者開放，外國投資者可以憑外國護照在當地證券市場開戶。截至2018年底，越南股市總市值為1677億美元。

綜合考慮，越南經濟前景看好，人口紅利持續釋放，全球產業鏈的變化和發展對越南來說是新的發展機遇，其股市目前仍處在起步階段，發展值得投資者留意。投資者若感興趣，可以通過當地券商開戶購買越南股票，也可以購買相關的越南股票基金或者ETF。

不過，投資越南需要密切注意幾個風險。首先是流動性風險，整個市場日均成交量只有港幣100多億元，很多中小盤股票成交量很少；其次是貨幣風險，與其他新興市場國家貨幣一樣，越南盾過去幾年走勢不強。另外，外國投資者對當地的會計制度、監管環境需要有充分的了解，建議其利用專業機構的投研能力。最後，須留意由地緣因素帶來的政治風險。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]

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