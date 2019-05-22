抖音母企進軍付費音樂 挑戰Spotify及Apple Music

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，中國流行視頻社交軟件「抖音」的母公司北京字節跳動正為新興市場開發付費音樂服務，挑戰行業領頭羊Spotify及Apple Music。消息表示，字節跳動預計將於今秋在少數地區推出這款音樂軟件，當中多數是低收入國家，付費音樂服務尚未流行。印度兩大唱片公司T-Series及Times Music的高層證實，字節跳動已取得其音樂版權。
主打低收入地區用戶
消息指出，新的軟件不會以抖音海外版「TikTok」來命名，但字節跳動將嘗試把TikTok的部分用戶轉為付費用戶。抖音與「TikTok」已獲下載逾5億次，是目前其中兩個最具影響力的音樂軟件。已連續7周在「告示牌」（Billboard）百大單曲排行榜居首的《Old Town Road》，就是在TikTok上載後爆紅。據稱，新的軟件將包括歌曲目錄及視頻，並非複製Spotify及Apple Music的形式。字節跳動在最新一輪融資後，估值超過750億美元。它正尋求透過向用戶收費，減少對廣告的依賴。付費音樂已成為全球唱片業務的單一最大收入來源。但這種收費服務主要在西方流行。亞洲、中東和非洲市場，僅佔Spotify客戶群的10％。
此外，辦公室即時通訊軟件母公司Slack Technologies公布，將在紐約證券交易所直接上市。登記參與直接上市安排售股的現有股東共出售1.17億股，將通過A類普通股轉讓，融資1.965億美元。