抖音母企進軍付費音樂 挑戰Spotify及Apple Music

主打低收入地區用戶

消息指出，新的軟件不會以抖音海外版「TikTok」來命名，但字節跳動將嘗試把TikTok的部分用戶轉為付費用戶。抖音與「TikTok」已獲下載逾5億次，是目前其中兩個最具影響力的音樂軟件。已連續7周在「告示牌」（Billboard）百大單曲排行榜居首的《Old Town Road》，就是在TikTok上載後爆紅。據稱，新的軟件將包括歌曲目錄及視頻，並非複製Spotify及Apple Music的形式。字節跳動在最新一輪融資後，估值超過750億美元。它正尋求透過向用戶收費，減少對廣告的依賴。付費音樂已成為全球唱片業務的單一最大收入來源。但這種收費服務主要在西方流行。亞洲、中東和非洲市場，僅佔Spotify客戶群的10％。

此外，辦公室即時通訊軟件母公司Slack Technologies公布，將在紐約證券交易所直接上市。登記參與直接上市安排售股的現有股東共出售1.17億股，將通過A類普通股轉讓，融資1.965億美元。

（綜合報道）

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