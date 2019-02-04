新加坡首季GDP增1.2% 10年來最弱第1季

下調全年預測為1.5%至2.5%

由於全球半導體及半導體設備需求疲軟，為新加坡GDP貢獻五分之一的製造業，首季按年收縮0.5%，成為拖累經濟增長的主要因素之一。科技周期下行，以及中國經濟增長放緩，都妨礙新加坡出口。在次季開始，新加坡4月非石油出口量按年跌10％，電子出口收縮16.3％。經濟師預期，貿易前景黯淡對新加坡的增長帶來壓力，使新加坡央行可能在10月會議放寬貨幣政策。

就業市場惡化 澳洲下月或減息

此外，就業市場惡化，也可能促使澳洲央行在6月減息。倘若成事，這將會是2016年以來首次。澳洲央行公布的5月會議紀錄顯示，考慮到未來一段時間勞動力市場可能未能進一步改善，在這種情况下減息可能是合適的選擇。澳洲4月的失業率升至5.2%，較2月高出0.3個百分點，薪酬增長也停留在較低水平。澳洲央行強調寬鬆的傾向，最近下調了GDP增長和通脹預期。該央行預期，若未來6個月內不放寬貨幣政策，經濟增長和通脹預期將會更差。

（綜合報道）

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