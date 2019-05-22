經合警告：貿戰可招4.68萬億損失 美對華為「鬆手」 道指早段向上

當前美國抵押貸款利率下降，不過對美國的成屋銷售沒有太大提振作用。昨公布的4月美國二手銷售按月跌0.4%。經季節調整折合成年率為519萬間，相當於按年下跌了4.4%，是連續14個月的按年下跌，也是10年前美國樓市危機以來，最長的連跌周期。

美成屋銷售連跌14月

OECD指出，若貿易緊張局勢持續，環球經濟增長率將保持低位，無論美國和中國都會因關稅提升而經濟受損。倘特朗普本月早前公布的關稅措施持續，可能導致明年美國消費者物價上漲0.3％，而美國和中國的GDP增長率，將在2021年至22年間平均下降0.2％至0.3％。

今年頭幾月全球貿易近零增長

若貿易戰升級至最惡劣的情况，所有美中貿易的貨品都被加徵關稅，且企業暫停投資，美國GDP將比原來的情况低0.8個百分點或以上，中國的GDP可能會比原本低1.1個百分點或以上。

OECD首席經濟學家布恩（Laurence Boone）稱，世界貿易流量的增長由2017年的5.5％，降到今年頭幾個月的零左右。解決貿易爭端，將可溫和推動經濟和貿易增長。不過OECD警告當前還有其他風險，包括過去幾年全球企業債務水平急升，且無序脫歐的前景也會損害英國和歐盟的經濟。OECD預計，英國的增長率將從去年的1.4％降至今年的1.2％，並在明年再下滑至1％。一系列的不確定因素意味企業將推遲投資計劃，而處於不確定環境的時間愈長，對經濟的影響將愈大。

OECD警告，全球增長仍嚴重依賴央行「前所未有」的貨幣政策扶持。它呼籲各國政府重新啟動多邊貿易談判，加強財政刺激措施。《華爾街日報》指出，過去5年，歐洲國家一直試圖以負利率來刺激經濟，至今一直無法擺脫對負利率的依賴。

《華爾街日報》﹕歐太依賴負利率

央行不願放棄負利率，很大程度是因為放棄可能會進一步抑制經濟增長。負利率改變了正常的貸款成本。商業銀行如果把錢存入央行，不但沒有利息，更要支付費用。此舉的目的是要商業銀行以低成本把錢借給其他銀行、企業和消費者，從而鼓勵借貸、刺激經濟。

不過歐洲銀行的利息收入較低，貸款利潤率也較低，使它們的盈利能力不足，更難為經濟融資。歐洲央行已沒有太多空間利用傳統的減息工具為下一輪經濟低迷作緩衝。

諮詢公司Capital Economics預測，歐洲央行的存款利率到2021年前，都將保持在負0.4厘水平。預計瑞士明年將把利率從負0.75厘下調至負1厘。歐盟委員會預計，歐元區今年的GDP將增長1.2%，低於6個月前1.9%的預測。

（綜合報道）

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