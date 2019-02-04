陳立業：公司形式營運UNICEF 上月接替劉玉燕 任港委員會總幹事

總部與LIXIL合作 首共享價值伙伴

「我在上任前以為聯合國兒童基金會是籌錢愈多愈好，可以幫助更多受災兒童。但上任後去了日內瓦參加UNICEF大會後，有個新想法，就是不應把UNICEF當為一個慈善團體營運，我會當UNICEF是一家公司」。他上任後希望多做一些電子商貿計劃，好似過去UNICEF總部主動聯絡商界提出合作，碰巧廁所生產商LIXIL希望拓展新興市場業務，因而一拍即合，成為UNICEF全球首個「共享價值伙伴」，此項合作將LIXIL研發的安全廁所（Safe Toilet，簡稱Sato），廣泛應用於菲律賓、孟加拉、肯雅等發展中國家。

港多高資產富豪 捐款仍有增長空間

陳立業表示該次合作可以作為參考，希望與香港商界有更多類似合作。他表示，「有些慈善家致力教育，大家抱有不同理念，我會與其他地區UNICEF傾，希望令到大家達成合作，同時認同我們的理念，例如我們希望3歲以下小朋友可以飲到優質牛奶；18歲以下兒童可以自由玩樂等」。

至於香港雖然只有700多萬人口，但以人頭捐款數字來說是全球首位，未來陳立業還會追求增長嗎？他表示，香港增長空間仍然不少，因為擁有不少高資產富豪，他們亦希望做一些慈善工作影響世界，陳立業會藉不同合作計劃令他們可以達到其目標。

捐款方式要適應電子支付潮流

UNICEF令人留下深刻印象的大型項目，包括與航空公司合作的「零錢布施」，就是遊客去完旅行將剩下的外幣零錢在機上放入捐款袋。舉手之勞相信不少旅客都樂意之至。

不過，陳立業表示，捐款活動要因應環境變化而行，以往成功的活動未必永遠能沿用，現時零錢會因為大家用多了信用卡或電子支付服務而減少，故他認為捐款模式可能因科技進步也要改變，他認為現時捐款方式太過單調，未來會投入更多資源在科技方面，希望捐款也能與時並進。

明報記者 龍彩霞