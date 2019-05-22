貿戰打擊 敏華去年純利倒退11%

明年美訂單全遷移越南生產

敏華昨日中午公布業績，收市仍升5.2%，報3.61元。黃敏利解釋，現時集團的美國訂單分為兩類型，六成訂單為DDP（delivered duty paid），即直接運到客戶美國倉庫，敏華須負擔全部關稅，部分成本會轉嫁至客戶，貨品會加價。餘下四成是FOB（free on board），即裝運港船上交貨，關稅由客戶自行承擔，因此集團會補貼以免流失客戶，補貼多少視乎產品毛利率。

集團越南廠房的面積為13萬平方米，新建廠房達24.3萬平方米，將於今年第四季起投產，年產能可增至80萬套梳化。敏華首席財務官曾海林指出，越南廠房擴建資本開支約為2.5億至3億美元，預計今明財年將會是資本投入的高峰期，整體資本開支約7億至8億美元。黃敏利表示，除非有重大收購等動作，否則未有集資需求。

敏華全年派息0.12元，派息比率33.7%，按年減少28.4個百分點，曾海林解釋，集團需保留資金擴建中國及越南廠房，預計短期內會維持該水平。