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Prada保形象 重整批發伙伴 分析：目前電商太雜亂 定價差距大

【明報專訊】意大利奢侈品牌普拉達（Prada）（1913）公布，集團詳細分析現有的批發渠道後，認為市場愈來愈複雜及分散，在上周四（16日）決定重整獨立合作伙伴的網絡，以確保零售及數碼渠道的定價策略可保持一致。有零售分析員透露，集團早在一個月前已預告會整合批發業務，以控制價格及改善品牌形象，相信短期內將影響批發業務表現。

明報記者 蕭嘉聰

Prada昨日開市前公布消息，收市跌1.89%至23.3元，成交1.25億元。集團指出，重整批發戰略後，可進一步強化Prada旗下品牌，目標是支持公司達至可持續的長期增長。

整合策略料影響短期業績

事實上，集團於2016年及2017年的全年批發業務均達雙位數增長，不過2018年迅速回落至升0.3%，增長明顯有所放緩。

現時集團的批發渠道包括百貨店、多品牌商店、特許經營方店舖及電商平台，去年批發業務就佔總收入的18%。

有消費行業分析員透露，集團在一個月前已提到，有意整合批發業務，尤其是現有的電商平台，因減價折扣較大，影響集團品牌的形象，整合後可以更易控制價格，以及有助改善品牌形象。

批發業務由雙位增幅跌至0.3%

分析員預計，除了部分電商平台，集團亦會與部分歐洲地區的多品牌商店結束合作，不排除集團整合後，再與顧客群龐大的電商平台合作。

該分析員又稱，由於集團2017年與數個電商平台簽署批發合同，基數較高下令去年批發業務增長有所放緩，預計整合後短期內會對業務有一定影響。

本報比較Prada兩款手袋在不同電商平台的售價，當中經典款手袋售價的差異最多，有平台較Prada香港官方網頁便宜逾25.6%，而新款手袋就與官網售價相同（見表）。

不過以英國電商平台Net-A-Porter為例，近日推出的折扣優惠，部分Prada服飾、手袋以至鞋履的折扣可高達50%，加上電商平台常提供8折或9折的折扣碼，變相擴大與官網的差價。

分析料棄多品牌商店合作

招銀國際消費行業分析員胡永匡亦表示，戰略符合集團過去的策略，因為Prada於2017年已開始減少折扣活動，每年的自家門店的折扣活動已減至一至兩次，減價款式的數量亦不斷減少。胡永匡認為，集團可透過今次的整合，調整及改善批發渠道管控，相信實體批發渠道最受影響，尤其是歐洲地區的店舖。

而展望未來發展，胡永匡預計，集團或逐步由實體批發渠道，轉至網上銷售，與行業的趨勢一致。

相關字詞﹕胡永匡 批發 奢侈品 減價 零售

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