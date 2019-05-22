經濟
下一篇 上一篇

何超鳳：上葡京九成非博彩

【明報專訊】澳博（0880）早前獲政府批准延長賭牌兩年，集團主席何超鳳昨日出席亞洲國際娛樂展演講時指出，旗下路氹項目上葡京有逾九成面積以非博彩為主，並有逾1900間客房。她又引述父親、賭王何鴻燊過往所指，就算澳娛40年的專營權結束，他們仍會繼續投資澳門。

隨着澳門每年迎來約4000萬遊客，何超鳳說，澳門未來的挑戰在於改進基建、增加接待能力及非博彩元素，開發本地人力資源、推動綠色經濟及避免過度開發旅遊。她續稱，通過上葡京的綜合度假村發展，澳博冀為澳門提供更多元化娛樂，同時做更多保護環境及綠化措施。

在參與開發綜合度假村之外，何超鳳表示，倘澳門本身具備學府、相關培訓及教育資源，可以隨著大灣區發展的機會，在區內去做好培訓及教育角色。澳博亦已投入旅遊業教育及培訓，培訓人數逾千人計。澳博更聯同母公司澳娛，參與如崗頂劇院、十六浦等文化項目保育。

美高梅：一年內建成雍華府吸客

此外，出席同一場合的美高梅中國（2282）首席執行官及執行董事簡博賢表示，雖然中美貿易戰爆發，但是他認為，美國母公司與美高梅中國兩間公司始終獨立運作，管理人員大部分源自澳門，因此相信在未來延續賭牌，不會受到影響。

簡博賢又說，因應集團面對激烈市場競爭，同行亦在現有項目求變下，他們需不時開發新的意念，例如引入期間限定店及特色餐飲，甚至在美獅美高梅下一階段，提供更多新吸引點及創新項目，同時會因應潮流轉變去應用新的科技，即如美高梅早年開發電影時率先引入彩色製作一樣，在科技及技術方面創新。在招徠貴賓遊客方面，集團更會在未來6至12個月於美獅美高梅建好雍華府，他期望可藉此吸引更多遊人再臨。

上 / 下一篇新聞

港股3日累瀉600點 稀土股瘋炒 中國稀土飈逾倍 分析：沒稀土礦兼沒出口美國
港股3日累瀉600點 稀土股瘋炒 中國稀土飈逾倍 分析：沒稀土礦兼沒出口美國
應對中方稀土牌 美早有準備
應對中方稀土牌 美早有準備
未來兩月農商行 兩次降準至8%
未來兩月農商行 兩次降準至8%
太興去年實賺1.4億 傳最快月底招股
太興去年實賺1.4億 傳最快月底招股
南豐逾8.5億入股 持國際建投8.5%
南豐逾8.5億入股 持國際建投8.5%
太地中巴北角商廈售基匯資本 作價48億 中巴收益分派特別息
太地中巴北角商廈售基匯資本 作價48億 中巴收益分派特別息
石藥首季多賺29% 撤換輪值行政總裁
石藥首季多賺29% 撤換輪值行政總裁
Prada保形象 重整批發伙伴 分析：目前電商太雜亂 定價差距大
Prada保形象 重整批發伙伴 分析：目前電商太雜亂 定價差距大
貿戰打擊 敏華去年純利倒退11%
貿戰打擊 敏華去年純利倒退11%
香港電訊下月嘉年華演示5G應用
香港電訊下月嘉年華演示5G應用
陳立業：公司形式營運UNICEF 上月接替劉玉燕 任港委員會總幹事
陳立業：公司形式營運UNICEF 上月接替劉玉燕 任港委員會總幹事
英皇證券大額撥備 中期純利插九成
英皇證券大額撥備 中期純利插九成
首批政府綠債定價息率傳低預期
首批政府綠債定價息率傳低預期
經合警告：貿戰可招4.68萬億損失 美對華為「鬆手」 道指早段向上
經合警告：貿戰可招4.68萬億損失 美對華為「鬆手」 道指早段向上
新加坡首季GDP增1.2% 10年來最弱第1季
新加坡首季GDP增1.2% 10年來最弱第1季
抖音母企進軍付費音樂 挑戰Spotify及Apple Music
抖音母企進軍付費音樂 挑戰Spotify及Apple Music
張兆聰﹕反彈成交縮 外資撤走決心大
張兆聰﹕反彈成交縮 外資撤走決心大
沈華﹕越南股市有人口紅利支持
沈華﹕越南股市有人口紅利支持
技術取勝﹕舜宇光學宜守70元關
技術取勝﹕舜宇光學宜守70元關
劉思明﹕港股超賣反彈動力弱
劉思明﹕港股超賣反彈動力弱
周顯﹕長和匯控無人睇得明
周顯﹕長和匯控無人睇得明
湯文亮﹕能夠坐地起價 就是貿戰贏家
湯文亮﹕能夠坐地起價 就是貿戰贏家
陳德豪﹕中美再過招 只為增貿戰談判籌碼
陳德豪﹕中美再過招 只為增貿戰談判籌碼
昇御門複式貨尾1.35億沽 貴絕紅磡 連售兩伙共2.63億 傳同一組買家購入
昇御門複式貨尾1.35億沽 貴絕紅磡 連售兩伙共2.63億 傳同一組買家購入
滿名山撻訂貨 貴年半前兩成沽
滿名山撻訂貨 貴年半前兩成沽
林憶蓮1269萬購太古城2房則王
林憶蓮1269萬購太古城2房則王
都會駅相連戶月租6.1萬破頂
都會駅相連戶月租6.1萬破頂
規劃署不反對洗衣街重建商廈
規劃署不反對洗衣街重建商廈
麻雀館大王家族7580萬購廟街舖
麻雀館大王家族7580萬購廟街舖
木星資產：美股今年或步入熊市 市况波動利對冲基金
木星資產：美股今年或步入熊市 市况波動利對冲基金