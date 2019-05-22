何超鳳：上葡京九成非博彩

隨着澳門每年迎來約4000萬遊客，何超鳳說，澳門未來的挑戰在於改進基建、增加接待能力及非博彩元素，開發本地人力資源、推動綠色經濟及避免過度開發旅遊。她續稱，通過上葡京的綜合度假村發展，澳博冀為澳門提供更多元化娛樂，同時做更多保護環境及綠化措施。

在參與開發綜合度假村之外，何超鳳表示，倘澳門本身具備學府、相關培訓及教育資源，可以隨著大灣區發展的機會，在區內去做好培訓及教育角色。澳博亦已投入旅遊業教育及培訓，培訓人數逾千人計。澳博更聯同母公司澳娛，參與如崗頂劇院、十六浦等文化項目保育。

美高梅：一年內建成雍華府吸客

此外，出席同一場合的美高梅中國（2282）首席執行官及執行董事簡博賢表示，雖然中美貿易戰爆發，但是他認為，美國母公司與美高梅中國兩間公司始終獨立運作，管理人員大部分源自澳門，因此相信在未來延續賭牌，不會受到影響。

簡博賢又說，因應集團面對激烈市場競爭，同行亦在現有項目求變下，他們需不時開發新的意念，例如引入期間限定店及特色餐飲，甚至在美獅美高梅下一階段，提供更多新吸引點及創新項目，同時會因應潮流轉變去應用新的科技，即如美高梅早年開發電影時率先引入彩色製作一樣，在科技及技術方面創新。在招徠貴賓遊客方面，集團更會在未來6至12個月於美獅美高梅建好雍華府，他期望可藉此吸引更多遊人再臨。