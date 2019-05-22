石藥首季多賺29% 撤換輪值行政總裁

管理層：未來數季毛利率看升

石藥昨日收報13.84元，跌0.14%。管理層在業績電話會議中表示，首季毛利率約為69.9%，按年升約5.6個百分點，主要受惠創新藥佔比提升至約54%，此外，如「恩必普」之類的創新藥亦因為增值稅下調，帶動毛利率有所提升。管理層預計，未來數季整體毛利率可維持穩定或略有上漲，對今年增長保持樂觀態度，研發費用方面則維持預計的17億元至18億元。對於維生素C收入減少，管理層解釋，現時維生素C市場競爭仍激烈，首季維生素C收入主要受銷量拉動，而在價格往下的情况下，今年將加大銷售力度，料未來數季價格、利潤率有壓力。另外，石藥昨日收市後宣布人事變動，潘衛東不再擔任副主席一職，王振國亦不再擔任副主席及輪值行政總裁，兩人繼續留任執董；另委任執董張翠龍為副主席及輪值行政總裁，即日生效。