太地中巴北角商廈售基匯資本 作價48億 中巴收益分派特別息

明報記者 方楚茵、陳偉燊

近年中巴屢遭基金股東Argyle Street Management（下稱Argyle）炮轟管理不善，要求公司回購、派息等，今次中巴在出售物業公告內提到，交易由基匯資本主動提出收購要約，認為今次提供以高溢價出售項目的機會，並預期因交易而錄得出售收益及相應新增的淨資產9.66億元。同時，中巴表明擬將該出售的部分所得款項，用於向股東支付特別股息，亦會積極考慮如何運用餘下所得款項以增加股東回報。

基金股東Argyle：是好事

對於今次中巴沽出商廈貨，Argyle合伙人兼首席投資官陳健回覆本報查詢時表示，中巴以逾20億元放售北角商廈「是好事」，並表示Argyle目前仍在中巴持股。他又說盼中巴如找不到用途，便把套現所得派給股東。

據中巴公告披露，英皇道商廈的控股公司2018年度錄得3.58億元稅後盈利，按年增長約14.6%。太古稱，預計將因交易錄得按法定基準計算9.65億元、或按基本基準計算的17.59億元出售收益，並預計母公司太古（0019）將就透過持有太古地產82%權益而錄得按法定基準計的7.91億元，或按基本基準計算的約14.42億元應佔出售收益。計及是次交易的北角英皇道625號，太古已連續兩年沽出港島商廈物業。太古地產在2018年6月以150億元向內地商人陳長偉旗下恒力隆出售太古城中心第三及第四期寫字樓，其後買方財團架構改變，加入基匯資本接手49%權益。

太地：續投資香港 策略不變

近年太古展開包括太古坊進行重建等大型計劃，資本需求甚大， 據集團2018年年報披露，去年香港投資物業及酒店的資本開支達54.79億元，按年增加7%；在2018年底尚有資本承擔約152.13億元，按年增25%。太古回應查詢時表示，今次出售所得資金將會撥作一般營運資金，有利繼續發展其他投資項目，包括新建兩座商廈、太古坊一座及太古坊二座的太古坊重建計劃，以及位於上海前灘的全新項目等；未來會持續投資發展香港業務，此長遠發展策略不變。

至於基匯資本近年在港雄心勃勃進行多宗巨型收購，逐漸為香港市場熟知。該基金近年「響朵」之作要數在2017年底聯同長城環亞（0583）等財團以230億元向領展（0823）一次過購入17個本地民生商場，當時身兼建生國際（0224）董事總經理兼基匯資本總裁兼執行主席的吳繼泰已表明，若領展再有放售項目的機會，仍有興趣洽購。其後，以該基金為首財團在去年底再以120億元向領展收購多12個商場，變相在短於一年多時間內以350億元奪本地29個商場。