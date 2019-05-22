南豐逾8.5億入股 持國際建投8.5%

成第二大股東

大股東黑石在今年3月以每股3元向海航收購其持有的國際建投69.54%或23.4億元股，當時涉資70.23億元。由於交易涉及全面要約，在完成後黑石持股維持在29.04億元或86.28%。

據本報早前報道，在該份交易通函中披露，國際建投截至去年底止仍手持淨現金約49.03億元，當中包括現金及等價物28.54億元；加上今年2月出售啟德項目套現36億元、取回結構存款5.807億元，以及支付購入荷李活道151號CentreHollywood物業後，手頭現金將增至78億元或淨持現金多達69億元。

通函又披露，國際建投擁有約30億元目標應收款及大量現金結餘，另外擁有約28億元打樁業務未完成合約、另有基金投資及物業等。按此計劃，黑石變相近乎免費收購國際建投。

在本月，黑石開始改組國際建投董事局，包括重新安排Blackstone房地產部執行董事的韋增鵬擔任公司主席及非執董，Blackstone房地產部董事總經理王天兵擔任非執董等，又維持馮潮澤的副主席職位；同時集團又公布將中文名稱改回易手至海航前的「泰昇集團」等，意圖將海航的痕迹清洗。