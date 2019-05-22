太興去年實賺1.4億 傳最快月底招股

受惠賣舖收益 去年賺3.04億

據公司最新的招股文件，太興2018年全年賺3.04億元，扣除期內賣舖所得的一筆過收入1.62億元，去年實際淨賺近1.42億，按年升27.6%；公司於2017年的純利錄得1.16億元。

太興旗下有8個品牌，除了旗艦品牌「太興」外，更有「茶木」、「錦麗」及「敏華冰廳」等品牌。公司稱，在過去3個財年共開設92家分店，大部分都在兩到4個月已達到收支平衡。「太興」去年收入達20.2億元，佔整體收入64.7%，「茶木」及「靠得住」收入分別錄得5.55億元及2.08億元，各佔總收入17.8%及6.6%。

太興收入主要來自港澳及中國內地，過去3年港澳地區收入的比例一直向上，由2016年及2017年的73%及75.9％，升到去年的77.7%。公司稱，主因是2017年推出「敏華冰廳」及「錦麗」及2018年推出「飯規」所致。

另外，去年曾擱置上市計劃的信義能源（3868）市傳日前已就招股近下限1.94元定價，香港公開發售部分已全數足額認購，國際發售方面反應理想。

羚邦集團首日掛牌跌逾三成

本港媒體內容發行商羚邦集團（2230）昨日首掛，大跌逾三成。該股甫開市已「潛水」，全日最高見0.405元，最低曾見0.3元，全日收報0.31元，較招股價0.45元，跌0.14元或31.1%，成交額為6980萬元，成交1.89億股，一手5000股帳面蝕700元。