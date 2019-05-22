經濟
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未來兩月農商行 兩次降準至8%

【明報專訊】人民銀行在5月6日公布，分3階段將服務縣域的農村商業銀行的人民幣存款準備金率降至8%。人行昨日公布降準的詳情，首階段已在本月15日進行，農村商業銀行存準率降低1個百分點，次階段會在6月17日再下降存準率1個百分點。最後自7月15日起，將基準存準率降至8%，當日起此前執行的普惠金融定向降準將會停止，但新增存款一定比例用於當地貸款考核政策的優惠存準率，則將繼續實施。

釋放資金放貸民營小微企

人行昨日發出下調降低存款準備金率的通知，要求服務縣域的農村商業銀行，應將降準資金全部用於發放民營企業和小微企業貸款，加強當地縣域金融服務，相關情况會納入宏觀審慎評估的考核。

據人行5月6日的公布，是次降準可釋放2800億元（人民幣．下同）的長期資金。是次獲得降準的，包括僅在本縣區域內經營而未在其他縣設有分支機構，或在去年底資產規模少於100億元的農村商業銀行。

人行港再發央票

分析：遏離岸人幣沽空

此外，人行繼5月15日透過金管局在港發行3個月期和1年期、金額各100億元的人民幣央行票據，昨日傍晚在官方微博上發布，將於近期再次在香港發行人民幣央行票據，是為兩周內第二度發行票據，但未有公布詳情。內地有市場人士認為，這是人行調控離岸人民幣的手段，新時代證券首席經濟學家潘向東指，在港發行離岸央行票據，收緊離岸流動性，可以穩定市場預期，支撐人民幣匯率回升。

央行票據發行後，3個月和1年香港銀行同業人民幣拆息（CNH HIBOR）保持平穩未有特別抽高，而1個月拆息則自14日急升後，回落至3.1厘水平，仍比5月初的2.7厘為高。星展銀行財資市場部董事總經理王良享認為，央行票據的發行量不大，料是次收回剩餘的流動性，與針對沽空盤有關，拉近在岸和離岸差價以免影響資金流，往後人行也會進行收緊和釋放流動性的操作。

相關字詞﹕央行票據 人民銀行 人民幣

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