應對中方稀土牌 美早有準備

美早年購入大量庫存

其實早在去年中美貿易摩擦爆發之初，中國「稀土牌」就已被視為對抗美國的一大手段，全球已知約9261萬噸稀土礦，有36%位處中國，令中國成為世界第一大稀土儲藏國，也是稀土第一大出口國，由中國出口的稀土，佔了全球稀土出口總額約90%。據美國地質調查局發布的《2019年礦產品摘要》顯示，2018年美國對稀土的淨進口依賴度為100%，其中來自中國的稀土佔80%，可見美國非常依賴中國稀土。

因此，中國如果打出稀土牌，限制稀土出口美國，對美國的影響將十分直接，然而稀土真是中國手上的一張王牌？事實卻不盡然。一方面，早年美國已購入大量中國的廉價稀土作庫存，另一方面，美國可以向其他國家購買稀土化合物和金屬原料，反正其他國家也是向中國進口稀土加工成化合物。

與澳稀土供應商合作得州建廠

事實上，中國未打出「王牌」，美國昨日已「未雨綢繆」，和澳洲出產稀土的Lynas簽署合作備忘錄，在美國得州建立一座稀土分離工廠，預計明年這間稀土工廠便能營運。而澳洲Lynas正是目前除中國以外最大的稀土供應商。