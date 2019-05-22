經濟
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應對中方稀土牌 美早有準備

【明報專訊】在中美貿易關係惡化之際，一張國家主席習近平考察稀土企業的照片，引來外界聯想到中國將以稀土作為對抗美國的強大「秘密武器」。稀土製成品是晶片的原材料。

美早年購入大量庫存

其實早在去年中美貿易摩擦爆發之初，中國「稀土牌」就已被視為對抗美國的一大手段，全球已知約9261萬噸稀土礦，有36%位處中國，令中國成為世界第一大稀土儲藏國，也是稀土第一大出口國，由中國出口的稀土，佔了全球稀土出口總額約90%。據美國地質調查局發布的《2019年礦產品摘要》顯示，2018年美國對稀土的淨進口依賴度為100%，其中來自中國的稀土佔80%，可見美國非常依賴中國稀土。

因此，中國如果打出稀土牌，限制稀土出口美國，對美國的影響將十分直接，然而稀土真是中國手上的一張王牌？事實卻不盡然。一方面，早年美國已購入大量中國的廉價稀土作庫存，另一方面，美國可以向其他國家購買稀土化合物和金屬原料，反正其他國家也是向中國進口稀土加工成化合物。

與澳稀土供應商合作得州建廠

事實上，中國未打出「王牌」，美國昨日已「未雨綢繆」，和澳洲出產稀土的Lynas簽署合作備忘錄，在美國得州建立一座稀土分離工廠，預計明年這間稀土工廠便能營運。而澳洲Lynas正是目前除中國以外最大的稀土供應商。

相關字詞﹕秘密武器 澳洲lynas 中美貿易 稀土

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