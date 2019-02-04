港股3日累瀉600點 稀土股瘋炒 中國稀土飈逾倍 分析：沒稀土礦兼沒出口美國

明報記者 陳子凌

恒指昨低開後表現爭持，美國商務部對華為發出90天禁令寬限期，刺激內地股市反彈，早段一度拗腰倒升，惟午後升轉跌，尾市跌幅更進一步擴大，曾低見27,598點，最多跌189點，見超過3個月低位，全日收報27,657點，跌130點，成交金額下滑至950億元；國指升1點，報10,634點。不過，港股通昨日淨流入29.67億元，連續第7個交易日淨流入，北水重點淨買入內銀和騰訊（0700）。昨晚夜期續跌，至晚上11時半報27,538點，低水119點。

港股通連續7天淨流入 北水湧內銀騰訊

個股方面，之前受惠資金避險的防守股表現平平，煤氣（0003）、中電（0002）升幅不到1%；有機會「紅底」的領展（0823）更倒跌0.1%，收報97.4元。華為獲90天寬限期，刺激手機設備股反彈，丘鈦（1478）、富智康（2038）升逾3%，中興（0763）升2.7%。

洛鉬有開採稀土 逆市升4%

不過昨日表現一枝獨秀的首選稀土概念股。國家主席習近平前日到A股上市的稀土企業金力永磁視察，內媒進一步解讀為中國可能以稀土為反制美國的「秘密武器」，令中港稀土股熱炒。A股以金力永磁為首的多隻稀土股升停板；港股方面，因名字有「稀土」的中國稀土也被借勢炒上，一度飈1.3倍，全日升1.08倍，收報0.77元，創逾3年新高；同樣有稀土概念，上星期三（15日）上市的新股星宇控股（2346），全日升18.2%至1.56元的上市新高。不過，中國稀土和星宇控股只是生產及銷售稀土相關產品，沒有出口美國也沒持稀土礦，反而真正有稀土開採及出口美國業務的洛陽鉬業（3993）僅升4%，收報2.59元。

分析：人幣貶值 資金南下避險

信誠證券聯席董事張智威表示，昨日稀土股，尤其是中國稀土勁升，只不過是投資者在市况不好之下借勢炒作。至於北水持續淨流入，其中騰訊就有近6億元淨流入。張智威指一來是人民幣貶值促使資金南下避險，二來AH股溢價指數近日再有上升所致。此外，北水最近傾向買內銀，不排除有托市之嫌。