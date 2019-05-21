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天鑄首現銀主盤 5600萬放售

【明報專訊】何文田豪宅天鑄出現首間銀主盤，市場消息指，天鑄1座低層戶近日以銀主盤形式放售，實用面積2019方呎，叫價5600萬元，即銀主意向呎價為27,737元，單位屬四房連雙套房間隔，另設工人套房及儲物房。

曾8次抵押多間財務公司

土地註冊處顯示，原業主於2016年以3613.01萬元一手購入上址後，將單位8次抵押予多間財務公司，至近日被收樓並淪為銀主盤，是次放售價較3年前買入價1986.99萬元或1.8倍。同位於何文田的皓畋，近日則出現業主「蝕使費」易手個案，單位為6座中層F室，兩房間隔，實用面積587方呎，以1,250萬元沽出，實呎21,294元，原業主2016年10月以1220.7萬元購入，轉手需繳10%額外印花稅，經磋商後由新買家支付，原業主帳面僅賺約29.3萬元，即使購入上址時屬「首置」，仍須支付約45.8萬元印花稅，估計連洗費蝕約20萬元離場。

市傳前東華三院主席邱木城及其相關人士，近日以1.1億元沽出南區玫瑰園雙號屋，實用面積3314方呎，實呎約3.32萬元，邱氏07年以8380萬購入上址，帳面升值約31%。物業曾於2014年被人爆竊，據報當時損失總值35萬元首飾及現金。

市區屋苑亦現矚目成交，筲箕灣東欣苑高層20室，實用面積211方呎，剛於399萬元於已補地價易手，實呎18,909元，創港島居屋呎價新高。原業主2012年176萬元連補地價購入，帳面升值約1.3倍。

東欣苑實呎逼1.9萬 港島居屋新高

另美聯首席高級營業經理鍾家豪表示，荃灣中心18座頂層連天台戶，實用面積290方呎，連251方呎天台，獲上車客「零議價」以490萬元承接，實呎16897元，創屋苑歷史新高。

租賃方面，美聯高級營業經理余汶釗指，南昌站匯璽2期3B座中層G室，實用272方呎，開放式間隔，以月租1.53萬元獲預租，呎租約56元。原業主2017年以582萬元買入，租金回報3.2厘。

相關字詞﹕居屋新高 東欣苑 匯璽 玫瑰園 荃灣中心 皓畋 天鑄

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