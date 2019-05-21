永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起

平均呎租80元 年租3600萬

Waterfront Suites所屬的愛德街1號地皮，是永泰於2014年4月以約4.34億元投得；以項目可建約4.7萬方呎樓面計，折合每方呎樓面價9300餘元；至2017年8月，永泰表示項目會保留作長線收租。已屆現樓的Waterfront Suites，提供74個單位，戶型涵蓋開放式至3房，建築面積345至1363方呎；李簡鳳玲指出：「過往來港工作的歐美商務人士，通常是一家大細來港，但現時模式已經改變，來港公幹的外籍人士，多是隻身來港，在港暫住數個月。」Waterfront Suites提供的單位類型，正適合現今商務客需要。

大部分單位享維港景

事實上，愛德街毗鄰鰂魚涌商業區，前往東九龍新商務中心區亦方便，Waterfront Suites大部分單位均享維港海景。李簡鳳玲指出，項目平均呎租80元（已包管理費、差餉、水電費和洗衣費等），其中開放式單位月入場費2.88萬元起，租約期最短1個月起、最長為1年，但估計客人租約期最普遍是介乎3至6個月。若項目全數74個單位租出，估計每月租金收益逾300萬元。

與Lanson Place成協同效應

據了解，目前已有至少5個租客家庭遷入，相關人士以從事金融業為主，來自中國內地、澳門、台灣、法國、澳洲等地。李太笑言，由於Waterfront Suites的客源屬「聯合國」，所以屋苑的工作人員，除港人外，亦有來自芬蘭、法國等國家，與外籍租客溝通絕不成問題。