經濟

香港地產

下一篇 上一篇

永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起

【明報專訊】全球財資市場受中美貿易戰惡化、英國有機會「硬脫歐」的陰霾影響下，永泰地產（0369）企業拓展總監李簡鳳玲接受訪問指，香港受惠於大灣區、一帶一路發展概念，作為亞洲商務樞紐的地位仍然穩固，集團旗下現正招租的筲箕灣出租式住宅Waterfront Suites，吸引環球商務客的垂青，平均呎租高見80元（建築面積計．下同），估計項目每月租金收益逾300萬元，即每年租金達3600萬元。李太認為，Waterfront Suites可與集團同系銅鑼灣Lanson Place，形成協同效應。

平均呎租80元 年租3600萬

Waterfront Suites所屬的愛德街1號地皮，是永泰於2014年4月以約4.34億元投得；以項目可建約4.7萬方呎樓面計，折合每方呎樓面價9300餘元；至2017年8月，永泰表示項目會保留作長線收租。已屆現樓的Waterfront Suites，提供74個單位，戶型涵蓋開放式至3房，建築面積345至1363方呎；李簡鳳玲指出：「過往來港工作的歐美商務人士，通常是一家大細來港，但現時模式已經改變，來港公幹的外籍人士，多是隻身來港，在港暫住數個月。」Waterfront Suites提供的單位類型，正適合現今商務客需要。

大部分單位享維港景

事實上，愛德街毗鄰鰂魚涌商業區，前往東九龍新商務中心區亦方便，Waterfront Suites大部分單位均享維港海景。李簡鳳玲指出，項目平均呎租80元（已包管理費、差餉、水電費和洗衣費等），其中開放式單位月入場費2.88萬元起，租約期最短1個月起、最長為1年，但估計客人租約期最普遍是介乎3至6個月。若項目全數74個單位租出，估計每月租金收益逾300萬元。

與Lanson Place成協同效應

據了解，目前已有至少5個租客家庭遷入，相關人士以從事金融業為主，來自中國內地、澳門、台灣、法國、澳洲等地。李太笑言，由於Waterfront Suites的客源屬「聯合國」，所以屋苑的工作人員，除港人外，亦有來自芬蘭、法國等國家，與外籍租客溝通絕不成問題。

相關字詞﹕永泰地產 中美貿易戰

上 / 下一篇新聞

華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點
華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點
《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
內地4月銀行結售滙逆差擴大
內地4月銀行結售滙逆差擴大
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
CFO：受惠入股公司陸續上市
CFO：受惠入股公司陸續上市
海通恒信今起招股 入場費4201元
海通恒信今起招股 入場費4201元
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
哈爾濱電氣申延要約截止期
哈爾濱電氣申延要約截止期
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現
陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現
月供有助解決「入市時機」問題
月供有助解決「入市時機」問題
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
中國動力首艘純電動渡輪來港
中國動力首艘純電動渡輪來港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
周顯﹕只看年報 回報偏低
周顯﹕只看年報 回報偏低
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件
湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
海日灣昨招標售出8伙
海日灣昨招標售出8伙
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈