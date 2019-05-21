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海日灣昨招標售出8伙

【明報專訊】早前地產建設商會達共識，非豪宅新盤首批單位要以出價單形式發售後，億京旗下大埔白石角海日灣，隨即再次以招標形式於昨日起發售，單位即沽8伙，套現逾1.2億元。

套現逾1.2億

事實上，去年底首推的海日灣，一直以招標形式發售，但其後推出的海日灣II，就因應地建會的共識，改以發價單形式出售，不過，上周億京再公布銷售安排，海日灣最新推出的222伙昨日起至7月31日招標及截標。據樓盤成交紀錄冊顯示，項目單日售出8伙標準單位，成交價最便宜為COURT C第2座17樓實用面積505方呎B室，作價718.2萬元（實呎1.42萬元）；最貴一伙為COURT A第1座7樓實用面積1597方呎A室，作價3669.5萬元（實呎2.29萬元）。

御金‧國峯重推特色戶

海日灣昨推出招標的222伙，當中59伙實用面積低於1000方呎；同時包括3幢洋房，實用面積4084至4495方呎（另1194至1238方呎花園），其餘均為分層戶，實用面積504至2242方呎，其中7個為特色戶。

另外，2011年首推的信置（0083）等合作的油麻地御金．國峯，昨重新上載樓書，據悉，項目現只餘實用面積1503方呎連352方呎平台及1245方呎天台的6座38樓A室連天台泳池特色戶待售。

至於華懋九龍塘賢文禮士，昨以招標形式售出1伙1座9樓A室，實用面積1696方呎，成交價6380萬元，實呎37,618元。

相關字詞﹕新盤推售 賢文禮士 御金‧國峯 招標賣樓 海日灣

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