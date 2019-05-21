雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％

明報記者 林可為

此外，同系上水天巒新錄的一手成交，也清楚列明各項優惠。新地2月底至今透過招標、累售約720伙的雲滙，因涉嫌於3月售出的單位中，未有在成交紀錄中顯示完整支付條款，而招致銷監局作出檢控，案件已經排期7月9日在觀塘裁判法院聆訊；根據法例，若一經定罪最高可罰款50萬元。

本報翻查雲滙成交紀錄冊，顯示由上月中旬開始，雲滙成交單位已清楚列明各項回贈的具體優惠條款。

新地：一向重視銷售手法並符合法規

以日前最新售出的1座7樓A1室為例，成交價為2063.3085萬元，但買家可獲得一籃子回贈。其中最值得注意的是，印花稅現金回贈的金額，相等於樓價10%，相對之前只列出此優惠的回贈幅度介乎3%至24%，現時則列出明確回贈幅度。

此外，買家可獲提前付清樓價現金回贈，如買家今年10月31日或之前完成交易，可獲得6%回贈（如買家於11月1日至12月16日期間內完成交易則可獲3%回贈），而此條款之前沒有列明具體回贈幅度。

天巒兩年來首宗一手成交

連同買家獲得的其他合共15%現金回贈，意味買家最多可獲31%回贈；以單位成交價2063.3085萬元計，回贈總金額涉約639.6萬元，即實際樓價約1423.7萬元。以單位實用面積953方呎計，回贈前實呎21,650元， 但扣除回賺後實呎降至14,939元。

事實上，新地同系已屆現樓的上水洋房項目天巒，新近亦錄得兩年來首宗一手成交。據成交紀錄冊顯示，庫爾大道2號屋成功標售，成交價為3856.74萬元，以該洋房實用面積2049方呎計（另1478方呎花園），實呎18,823元。

據成交紀錄冊顯示，買家可獲4.25%印花稅現金回贈、提前成交5%現金回贈，即合共等同樓價9.25%；與此同時，買家如不使用過渡性貸款，另外可以再獲1萬元現金回贈，以及獲贈室內家具。以洋房成交價3856.74萬元計，回贈總金額涉約357.7萬元，即實際樓價約3499萬元。

買家回贈約樓價一成 涉357.7萬

新地昨日回應查詢時，重申集團一向重視旗下樓盤的銷售手法，符合法例規定，讓買家清晰掌握售樓資訊及程序，確保買家權益。