經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件

【明報專訊】在去年底，孟晚舟被加拿大政府應美國要求拘捕之後，中加兩國交惡，小杜（杜魯多）為比煩惱不已，甚至同日本首相安倍晉三見面時兩次將日本說成中國，美國方面就愛理不理，加拿大都唔知怎樣處理？如果將孟晚舟送去美國，中加的關係一定會進一步惡化，甚至不知道幾時才可回復舊觀，唯有用拖字訣。

杜魯多應即時釋放孟晚舟

加拿大政府拘捕孟晚舟的時候，美國是表明事件是涉及商業偷竊，不涉及政治，加拿大亦表明如果發覺事件是牽涉政治，是不會將孟晚舟送去美國，有了這個因素，很多人認為中美貿易戰是不會惡化，就算惡化，華為亦不會牽涉在內。否則，美國要求拘捕孟晚舟就會便成政治事件，加拿大連審也不用就可以立刻放人。大家都估錯了，中美貿易戰不但惡化，美國甚至要求所有電訊公司不能採用華為產品，換句話說，拘捕孟晚舟是政治事件，美國以此來要脅中國政府，加拿大政府如果了解事件，就應該立刻放孟晚舟，趁此機會修補與中國的關係。

我相信特朗普團隊絕對了解實情，如果封殺華為，拘捕孟晚舟就會變成政治事件，加拿大會立刻放人，但唔做又唔得，否則，美商就會將高端蕊片以高價賣給華為，同時美國電訊商亦會採用華為5G技術，令到華為有機會全面性參與美國電訊業務，所以，特朗普遲遲未下令封殺華為，就是唔想放孟晚舟，希望華為可以因為孟晚舟而屈服。可是，特朗普不知道孟晚舟已經是一個準備犧牲的人，她被拘捕亦是在預計之中，亦是因為由於孟晚舟被拘捕，特朗普遲遲不敢封殺華為，令到華為可以趁此機會大量收購蕊片，總存貨量由9個月提高至兩年，特朗普現在才封殺華為，其實在不知不覺間給了華為一條生路，今日封殺，其實是給予加拿大政府一條生路，唔知道小杜識唔識得行這步棋？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點
華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點
《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
內地4月銀行結售滙逆差擴大
內地4月銀行結售滙逆差擴大
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
CFO：受惠入股公司陸續上市
CFO：受惠入股公司陸續上市
海通恒信今起招股 入場費4201元
海通恒信今起招股 入場費4201元
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
哈爾濱電氣申延要約截止期
哈爾濱電氣申延要約截止期
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現
陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現
月供有助解決「入市時機」問題
月供有助解決「入市時機」問題
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
中國動力首艘純電動渡輪來港
中國動力首艘純電動渡輪來港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
周顯﹕只看年報 回報偏低
周顯﹕只看年報 回報偏低
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
海日灣昨招標售出8伙
海日灣昨招標售出8伙
永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起
永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈