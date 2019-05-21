湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件

杜魯多應即時釋放孟晚舟

加拿大政府拘捕孟晚舟的時候，美國是表明事件是涉及商業偷竊，不涉及政治，加拿大亦表明如果發覺事件是牽涉政治，是不會將孟晚舟送去美國，有了這個因素，很多人認為中美貿易戰是不會惡化，就算惡化，華為亦不會牽涉在內。否則，美國要求拘捕孟晚舟就會便成政治事件，加拿大連審也不用就可以立刻放人。大家都估錯了，中美貿易戰不但惡化，美國甚至要求所有電訊公司不能採用華為產品，換句話說，拘捕孟晚舟是政治事件，美國以此來要脅中國政府，加拿大政府如果了解事件，就應該立刻放孟晚舟，趁此機會修補與中國的關係。

我相信特朗普團隊絕對了解實情，如果封殺華為，拘捕孟晚舟就會變成政治事件，加拿大會立刻放人，但唔做又唔得，否則，美商就會將高端蕊片以高價賣給華為，同時美國電訊商亦會採用華為5G技術，令到華為有機會全面性參與美國電訊業務，所以，特朗普遲遲未下令封殺華為，就是唔想放孟晚舟，希望華為可以因為孟晚舟而屈服。可是，特朗普不知道孟晚舟已經是一個準備犧牲的人，她被拘捕亦是在預計之中，亦是因為由於孟晚舟被拘捕，特朗普遲遲不敢封殺華為，令到華為可以趁此機會大量收購蕊片，總存貨量由9個月提高至兩年，特朗普現在才封殺華為，其實在不知不覺間給了華為一條生路，今日封殺，其實是給予加拿大政府一條生路，唔知道小杜識唔識得行這步棋？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]