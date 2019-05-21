高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限

亞洲股票市場在貿易緊張局勢升級後回吐之前的部分漲幅。在投資者對前景轉為審慎後，亞洲（日本除外）股票的股價淨值比已跌破長期平均值1.6倍，回到1.46倍。道富環球市場環球宏觀策略主管Michael Metcalfe亦指出：「近期美國通脹放緩應是短暫現象，而收入強勁及就業增長則表明美國經濟放緩的幅度亦將維持溫和。」相比北亞市場（除中國外），道富環球市場宏觀策略團隊較看好市場相對較小的南亞，主要因為外圍環境轉好、政治不明朗因素消退，以及企業盈利前景改善。最重要的是，當地實體經濟增長更加均衡。Metcalfe表示：「2020年後的市場前景較不明朗。鑑於各國政府似乎已束手無策，故如何應對下一輪經濟衰退是一大憂慮。此外，預計財政政策、可能甚至連同貨幣政策將在許多領域發揮更積極的作用。」

瑞銀財富管理：內地料推刺激措施

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區股票主管葉勇俊（Hartmut Issel）認為，只要中美雙方最終達成協議，今年亞洲股市還有上行潛力。在美國對中國商品全面加徵關稅的風險下，市場擔心關稅實施的時間將延長，估值可能暫時下行。然而，這樣的調整應會為時短暫，因為中國通常在這種情况下將會推出貨幣及財政刺激措施，而這將提振投資情緒。高盛資產管理歐洲、中東、非洲和亞太區環球投資組合方案部主管Shoqat Bunglawala亦表示，市場會漸消化有關消息，再度集中估值及盈利等主要因素。在現時調整反而可以考慮吸納之前心儀的企業。

葉勇俊表示，如果美國的關稅對經濟活動構成壓力——中國今年的國內生產總值（GDP）增長可能因此下滑至6%（預期為6.2%），那麼中國人行可能會延長或加大貨幣政策寬鬆力度，並推出更為積極的財政政策；他預計，中國還將下調存款準備金率50至150個基點（100基點等於1％）。

高盛資產：趁調整吸心儀企業

其他的有利措施可能還包括進一步向中小企業提供貸款或加大基建支出，這應有助提振投資，緩衝下半年經濟下行壓力。許多其他亞洲央行很可能跟隨中國的步伐而放寬貨幣政策。

對中國股市而言，關稅上調可能會導致近期波動加劇。但葉勇俊預計，中國政府將推出更多貨幣及財政刺激措施，以緩解關稅升級對中國經濟帶來的潛在負面影響。因此，他看好房地產、材料、必需消費品和基建行業，因這些行業有望受益於政府的進一步寬鬆措施。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 理財專題]