周顯﹕只看年報 回報偏低

年報對於研究股票，是必要條件，而非充分條件。在我而言，通常是聽到了消息，再去研究年報以及通告，以核對消息是否正確，以及股票的基本因素。如果只憑看年報，甚至是看埋中央結算報告等公開資料，資訊並不足夠，縱然不是輸死未得天光，回報也是很低。

如果是一個稱職的基金經理，或是投資者，應該會如何做呢？例如說，Peter Lynch便會實地觀察，又或者是從身邊的事物，去尋找投資靈感。另一種常見的方法，是company visit（訪問企業），問對方的高層，或investor's relations（投資者關係），以得到額外的資訊，昨日講巴菲特的第一桶金，便是用這方法。

照我看，巴菲特的所謂手下自己決定買亞馬遜，究竟是怎樣的一回事呢？

我估計是巴菲特的基本策略是打defensive（保守），不求有功，但求無過，逐漸把巴郡變成一隻類似盈富基金（2800）的股票，以迎接他的退休和死亡。於是，他的做法就是必然買入市場市值最大的股票，以做到「與市場同升跌」的基本目的。

買高增值股票 需深入研究

在這個大前提之下，手下要做到的，就是閱讀所有的公開資訊，以檢驗公司的帳目是否真實，有沒有中伏的可能，只要通過了考驗，就可以自主買入，因為這很少機會會犯錯。換言之，只要規定了criteria（準則），讓手下自主買入，那是沒有問題的。反之，如果是打進攻式戰爭，買入高增值股票，例如當年買入高盛的優先股，那就需要更深入的研究，以及最高領導人的批准了。

[周顯 投資二三事]