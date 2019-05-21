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劉思明﹕公用房託地產成避風港

【明報專訊】港股藍籌股個別發展，升跌抵消下，恒指跌幅溫和；不過，強勢股捱沽，獲利回吐明顯，要小心走資先兆，一旦成交轉淡，並出現陰乾式下跌，要持續反彈或重拾升軌將更困難。

恒指高開後升過53點，逼近28,000點回落，早市最多跌247點、低見27,699點喘定，收報27,787點，跌158點或0.57%；國指跌0.52%。大市成交1055億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率19比81，跌逾3%佔下跌股份三成；陽燭對陰燭為17比83，大市沽壓大且積極。恒生綜合大型股、中型股及小型股指數分別跌0.88%、1.88%及2.17%，中小型股受壓。

本報數據庫追蹤的30個行業，公共事業、房託靠穩升約0.4%；其次燃氣供應、地產相關、能源業近持平。非中資主流的公用、房託、地產的避風港，中電（0002）、煤氣（0003）、昨天提到的港鐵（0066）、會德豐（0020）、領展（0823）受追捧，成交比率（昨天相對60天平均）增逾兩成。

潤燃35元為短線重要支持

燃氣商擁有穩定現金流及增長的前景，過去被視為防守股份，但內地為穩定經濟，加大減稅降費力度，燃氣商亦受到加多管制；限制天然氣分銷接駁費、資產回報率的消息不時傳出，加上天然氣配氣價格改革加快，均對燃氣商造成挑戰，政策風險令估值受壓。

近3個月來，大型燃氣股中燃氣（0384）、新奧（2688）、北控（0392）都呈現反覆下滑趨勢，累跌8%至13%，雖然跌幅溫和，但未能發揮防守作用。潤燃（1193）是少數呈強勢燃氣股，該股3月公布年度業績後股價做好，曾創出40元新高，之後回落35元已有承接回穩，該水平已成為短線重要支持，一旦跌穿要慎防追跌，下望於31元才有較大支持。

美團中線關鍵支持約57.5元

昨天有約一半行業跌幅約2%以上，跑輸指數；農業及水務、汽車相關跌約3.5%，表現最差；其次航空、醫藥保健、軟件服務跌近3%，上述行業全線下跌，只有美圖（1357）逆市靠穩。美圖反彈後回落到10天線，難言已見底，暫不宜沾手。科網股包括科技器材，走勢疲弱，只有美團（3690）保持升勢及中芯（0981）守住7.77元整固。美團近兩周升勢加快，中線關鍵支持約20天線（現約57.5元），短線則為60元關口。

強勢股沽壓大 或有資金加快獲利

值得留意，強勢股壓力增大，蒙牛（2319）、華潤啤酒（0291）、統一（0220）、安踏（2020）、睿見（6068）、白雲山（0874）、藥明（2269）、碧桂園服務（6098）、中海物業（2669）、中聯重科（1157）等罕見全面受壓，似乎有中長線資金加快獲利，一旦走資成風，成交低迷，未來一段時間不易重拾升浪，反彈也難以持續。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕潤燃 燃氣 走資 港股

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