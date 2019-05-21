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張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資

【明報專訊】恒指昨日跌158點，收報27,787點，成交金額1055億元。Google宣布禁止華為新手機完整使用安卓系統，外圍股市初期反應呈強，但中港股市全日捱沽，歐洲股市和美股期貨之後亦由升轉跌。港股指數跌幅不大，但很多個股都血流成河，不少強勢股、貿易戰免疫股都遇到拋售，全市下跌股份逾1100隻，感覺似是新一輪沽貨走資。中石化（0386）首季純利倒退21%，但基本因素大致平穩，可趁低收集。

A股昨日初段低開低走拖累港股，騰訊（0700）跌近4%拖低大市，芯片股受惠芯片國產化而向好，中芯（0981）及華虹半導體（1347）分別升近8%及1.6%。資金全面避險，領展（0823）、港鐵（0066）等逆市向好。「國家隊」上周才展開上證指2900點保衛戰，昨日已最低見2838點，幾次出現較大跌幅也有買盤入市，轉眼就開始2800點保衛戰。恒指國指也隨A股回穩，但個股普遍暴跌，內房、汽車、家電、航空、教育、醫藥等股份，很多都跌4%、5%，大市予人感覺是沒有買盤支撐，急挫後有反彈，但沒多久又再跌過。恒指低位暫時也愈來愈低，期指、A50指數、滬深300指數則暫時守住上周低位。

未見買盤支撐 恒指低位愈見愈低

若華為新手機無法使用Google的Chrome、Youtube、Gmail等軟件，幾可肯定會從海外市場上消失，就算華為真的創造了自家作業系統，也不可能彌補這個缺點。外交部最新回應是叫大家拭目以待，重申歡迎包括歐洲企業在內的各國企業到華投資。這是否暗示會向美國企業出手？中國最強的底牌就是龐大市場，以往對付日本和韓國都是用經濟封殺、騷擾在內地經營企業運作等。現在美國可說是踩到上心口，以當前中央明顯走民族主義方向來推斷，定必會報復，屆時美股難免會大跌。這反而會提高中美重返談判桌的可能。

中國報復美國 反利重返談判桌

中石化今年首季實現營業收入7175.79億元，按年增長15.5%； 按中國企業會計準則，一季度公司歸屬於母公司股東淨利潤為人民幣147.63億元，按年降低21.3%。業績倒退有幾項因素組成，包括輕質和重質原油價差變化導致的16億元人民幣虧損；由於運費上漲，成本增加30億元人民幣；由於化學原料與原油之間的價差較細，導致30億元人民幣虧損。這些都是中長期看會間歇性發生的，也會逆轉，故問題不大。此外，期內油價反覆為主，集團沒有錄得庫存升值利潤，2018年同期則有10億元，也影響整體表現。

中石化基本因素平穩 值博率高

集團指煉油廠的利潤率在4月份有所改善，而非燃料業務利潤達到9.88億元人民幣，按年增長15％，收入則為87億元人民幣，按年保持穩定。中石化賣點是收益率甚高，現價接近8厘，問題是市場對此有多確信。集團經營狀况大致平穩，暫時看不到有太大變數，現價又回落至過去1年低位的5.5元附近，值博率高。

[張兆聰 還看今朝]

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