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經濟
2019年5月21日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點
《權力遊戲》結局未如期播放 騰訊遭質低
內地4月銀行結售滙逆差擴大
偉易達：難料貿戰影響 擬擴大馬廠
國泰4月收益率升轉跌 料未來續受壓
小米首季轉賺近32億人幣 高度關注華為發展 強調有自家作業系統
CFO：受惠入股公司陸續上市
海通恒信今起招股 入場費4201元
摩通前高層行賄案 涉嘉里物流上市
魏裕泰辭職 星美4月4董事離任
比特幣礦機生產商 嘉楠耘智：不排除上科創板
哈爾濱電氣申延要約截止期
港匯弱拆息升 匯豐加定存息搶錢 分析：派息期至 需大量港元資金
油組暗示延減產 油價升逾1% 蘋果高通等拖累 美股早段下跌
美日歐洽推出措施 限制中國支持私營企業
日本首季GDP增2.1% 遠勝預期
陳茂峰﹕基金經理結婚 不利投資表現
月供有助解決「入市時機」問題
張兆聰﹕貿戰免疫股遭拋售 似現走資
金曹﹕美完成大棋佈局 小心中國新反制措施出台
技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
內地信鴿投資瘋狂 冠軍鴿價值媲美港樓
中國動力首艘純電動渡輪來港
劉思明﹕公用房託地產成避風港
周顯﹕只看年報 回報偏低
高盛資產管理James Ashley：貿戰對中國經濟影響有限
湯文亮﹕封殺華為證拘孟晚舟 是政治事件
雲滙新成交 詳列回贈優惠條款 部分回贈最高相當於樓價30％
海日灣昨招標售出8伙
永泰Waterfront Suites 開放式月租2.88萬起
天鑄首現銀主盤 5600萬放售
首季私宅971伙落成 近4年同期最少
關之琳7000萬再購黃竹坑香華工廈
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技術取勝﹕中國鐵塔宜收復1.75元
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【明報專訊】中芯國際需先升穿9.3元（圖）
融創短線或跌穿30元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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華為事件發酵 中資科技股洗倉 騰訊跌近4％ 夜期再挫逾300點
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